W skrócie Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. europejskich na Cyprze zostało przełożone z powodu uderzenia irańskiego drona w brytyjską bazę wojskową Akrotiri.

Nie poinformowano, na kiedy przesunięto termin spotkania, które miało dotyczyć m.in. wieloletnich ram finansowych czy walki z dezinformacją.

W ataku irańskiego drona na brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze nikt nie ucierpiał, a według władz cypryjskich kraj nie był bezpośrednim celem ataku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek w południe w bazie Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze ponownie zawyły syreny alarmowe. Cypryjskie media informują, że personel bazy został poinstruowany, aby "udał się do domów i pozostał w nich do odwołania".

Do personelu bazy i okolicznych mieszkańców zaapelowano również, aby "trzymali się z dala od okien i ukryli za meblami" - informuje portal Cyprus Mail.

Cypryjska telewizja państwowa informuje, że z bazy wystartowały również trzy myśliwce należące do brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych.

Ewakuowane zostało również lotnisko międzynarodowe w Pafos, po tym jak radary wykryły podejrzany obiekt w przestrzeni powietrznej.

Atak na brytyjskie bazy na Cyprze. Spotkanie unijnych ministrów przełożone

- Biorąc pod uwagę nieprzewidziany rozwój sytuacji, który niestety wpłynął na dzisiejsze loty na Cypr, cypryjska prezydencja postanowiła przełożyć nieformalne spotkanie Rady ds. Spraw Ogólnych na późniejszy termin - przekazał rzecznik prasowy cypryjskiej prezydencji. Nie poinformowano o nowym terminie rozmów.

Spotkanie miało się odbyć w Nikozji, a tematami rozmów miały być Wieloletnie Ramy Finansowe, walka z dezinformacją. W planie było również spotkanie z ministrami z Ukrainy i Mołdawii. W szczycie mieli brać udział ministrowie ds. europejskich państw członkowskich UE.

Cypr. Irański dron uderzył w brytyjską bazę wojskową

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataku na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze. Brytyjskie i cypryjskie władze przekazały, że irański dron uderzył w pas startowy. W ataku nikt nie został poszkodowany, a dron spowodował niewielkie szkody.

Cypryjski rząd stwierdził, że kraj nie był bezpośrednim celem ataku. Władze brytyjskiej bazy zaleciły mieszkańcom okolic Akrotiri pozostanie w domach.

"Znajdujemy się w regionie, który jest szczególnie niestabilny geopolitycznie, który mierzy się z licznymi wyzwaniami i problemami, i który przechodzi bezprecedensowy kryzys. Nasz kraj nie bierze udziału i nie zamierza brać udziału w żadnych operacjach wojskowych" - skomentował incydent prezydent Cypru Nikos Christodulidis.

Mimo ataku baza ma działać normalnie. Na Cyprze stacjonuje obecnie około 7 tys. brytyjskich żołnierzy i personelu pomocniczego.

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Protest na krakowskim Kazimierzu. Nie chcą kolejnego hotelu Polsat News