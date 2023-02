Na co choruje Joe Biden? Ostatnie wyniki badań prezydenta USA

Spis treści: 01 Pełna jawność. Kto zna wyniki badań prezydenta USA?

02 Wyniki badań prezydenta. Na jakie choroby cierpi Joe Biden?

03 Jakie leki przyjmuje Joe Biden?

04 Czy Joe Biden może mieć nowotwór?

Pełna jawność. Kto zna wyniki badań prezydenta USA?

W Stanach Zjednoczonych stan zdrowia prezydenta kraju jest sprawą całkowicie jawną. Niezależnie od wieku urzędującej głowy państwa badania kontrolne są przeprowadzane co roku, a raport z wynikami jest udostępniany opinii publicznej. W razie wypadku lub nagłej choroby Amerykanie również są informowani o aktualnym stanie zdrowia przywódcy, a przede wszystkim o jego zdolności do pełnienia powierzonych funkcji.

Prezydent Joe Biden poddał się tym badaniom na początku lutego. W ostatnich dniach został opublikowany raport, który rzuca światło na aktualny stan zdrowia prezydenta USA, który w poniedziałek nieoczekiwanie pojawił się w Kijowie, wysyłając jasny sygnał wsparcia dla broniącej niepodległości Ukrainy. Po krótkim pobycie za naszą wschodnią granicą Joe Biden udał się do Warszawy, tym razem na zapowiedzianą wizytę w Polsce.

Reklama

Wyniki badań prezydenta. Na jakie choroby cierpi Joe Biden?

Joe Biden ma 180 cm wzrostu i waży 80 kg. W krótkim podsumowaniu badań Kevin O'Connor, lekarz Joe Bidena napisał, że prezydent Biden jest zdrowym, energicznym 80-latkiem, zdolnym do dalszego wykonywania swoich obowiązków. Wraz z wiekiem trudno jednak o zachowanie pełni zdrowia, procesy starzenia nie omijają nawet najważniejszych osób na świecie.

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zarzucał Bidenowi demencję, początki choroby Alzheimera i Parkinsona. Nic takiego nie potwierdzają badania. W trakcie testów nie stwierdzono żadnych zmian neurologicznych, które mogłyby wskazywać na rozwój chorób układu nerwowego, nie stwierdzono też upośledzenia funkcji poznawczych i pamięciowych.

Na podstawie raportu możemy natomiast wnioskować skąd u Bidena charakterystyczny sztywny chód, który pojawił się u niego w ostatnich latach. Pod koniec 2020 roku prezydent USA złamał kość w śródstopiu podczas zabawy z psem. Jak wyjaśnia doktor O'Connor, w połączeniu z łagodną neuropatią kończyn dolnych i artretyzmem kręgosłupa efektem jest zmiana sposobu chodzenia prezydenta. Pozostałe funkcje motoryczne Bidena pozostają w normie, w porównaniu z wynikami z 2021 można nawet mówić o poprawie.

Zdjęcie Joe Biden podczas zabawy ze swoim psem w Białym Domu. / White House/ Adam Schultz / materiały prasowe

Poza specyficznym chodem liczni obserwatorzy zwrócili też uwagę na delikatną chrypę oraz częste odchrząkiwanie i kaszel przywódcy USA. Przez kilka miesięcy podejrzewano, że to skutki przebytej w zeszłym roku infekcji COVID-19. Raport z badań wskazuje jednak inną przyczynę, a mianowicie refluks przełykowo-żołądkowy, którego objawy nasilają się szczególnie po posiłku.

Jakie leki przyjmuje Joe Biden?

W upublicznionym dokumencie o stanie zdrowia głowy państwa znalazły się też informacje o lekach, które regularnie przyjmuje Joe Biden. Oprócz standardowej suplementacji prezydent Stanów Zjednoczonych zażywa też m.in. statyny i leki przeciwzakrzepowe.

Statyny mają na celu regulowanie poziomu cholesterolu we krwi Bidena, który miewa z nim problem. Cholesterol LDL może ograniczać przepustowość żył i przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia. W przypadku prezydenta USA jest to groźnie nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim na niezastawkowe migotanie przedsionków, które zostało u niego zdiagnozowane już wcześniej.

Migotanie przedsionków niesie za sobą ogromne ryzyko. Jak wszystkie choroby serca obciąża jeden z najważniejszych organów w naszym ciele, ale także stwarza bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zakrzepu, który może pojawić się właściwie wszędzie. Zator może doprowadzić od niedokrwienia części lub całej kończyny, ale równie dobrze może prowadzić do niewydolności oddechowej (zator płucny), a nawet niedokrwiennego udaru mózgu.

Czy Joe Biden może mieć nowotwór?

Podczas okresowych badań dokładnym oględzinom jest też poddawana każda zmiana skórna u prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ze względu na jasną karnację i nawyki z młodości, kiedy Biden spędzał mnóstwo czasu na słońcu bez odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV, na ciele prezydenta już wcześniej pojawiały się pieprzyki i przebarwienia.

Czytaj również: Zwykła alergia czy rak? Kiedy plamy na skórze powinny nas zaniepokoić?

Podczas ostatnich badań jeden z nich usunięto z klatki piersiowej Bidena. Próbka została wysłana do badań histopatologicznych, które mają stwierdzić czy zmiana była niegroźna czy zawierała komórki raka skóry (czerniaka). Na ten moment nie stwierdzono innych chorób nowotworowych, ani podniesionego ryzyka pojawienia się raka u Joe Bidena w innych narządach.

Joe Biden objął urząd prezydenta USA 20 stycznia 2021 roku w wieku 78 lat. W momencie inauguracji został najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych w historii. Poprzedni rekordzista, Ronald Reagan, miał 77 lat w momencie zakończenia pełnienia tej funkcji.

Czytaj także:

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Lista utrudnień w Warszawie

Sondaż: Polacy czekają od Bidena wsparcia i wysłania kolejnych żołnierzy

Ekspert: Biden to polityk, który wie, jak skutecznie uderzyć w Putina