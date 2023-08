Na basenach topless i w burkini. Władze Katalonii przypominają

Katalonia: Na basen w burkini, jak i topless

Burkini to kostium kąpielowy noszony głównie przez muzułmanki, którym religia pozwala jedynie na odsłonięcie stóp, dłoni i fragmentów twarzy. Zazwyczaj są to długie spodnie, góra z długimi rękawami i okrycie głowy.

Jednocześnie Generalitat przypomniał, że nie można zabronić wstępu na basen jakiejkolwiek grupie "ze względu na rasę czy pochodzenie etniczne". Odnośnie do stosownego na basen ubioru, powinien "nadawać się on do pływania przy zagwarantowaniu zachowania higieny i zdrowia publicznego".