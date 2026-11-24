W skrócie Aleksandar Vuczić zapowiedział, że nie zamierza opuszczać Serbii po przegranych wyborach parlamentarnych, w których jego partia straciła władzę.

Były prezydent ostrzegł, że w przypadku próby jego zatrzymania przez nowe władze, podejmie on strajk głodowy.

Serbska Partia Postępowa decyzję o ewentualnym udziale w nadchodzących wyborach prezydenckich podejmie podczas partyjnego zjazdu 13 grudnia.

Wybory parlamentarne w Serbii wygrała opozycyjna Lista Studencka, kończąc 14-letnie rządy formacji Aleksandara Vuczicia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Występując w telewizji Pink, Aleksandar Vuczić stwierdził, że nie zamierza uciekać ani się ukrywać.

- Co zrobią, gdy w chwili, w której do tego dojdzie (jego zatrzymania - red.), na ulicach pojawi się milion ludzi? Myśleli, że ucieknę, że będę się ukrywał - zaznaczył, wykluczając możliwość ucieczki.

Dorzucił, że w razie próby jego zatrzymania rozpocznie strajk głodowy.

Były prezydent zapowiedział również, że Serbska Partia Postępowa (SNS, była partia władzy - red.) podejmie decyzję w sprawie udziału w wyborach prezydenckich podczas zjazdu partii 13 grudnia.

Vuczić - jak przyznał - skłania się ku decyzji o niebraniu udziału w wyborach, ponieważ "nie chce legitymizować swoich przeciwników politycznych". - Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro nasi ludzie są prześladowani i nękani? - stwierdził.

Wybory parlamentarne w Serbii. Lista Studencka u władzy

Opozycyjna Lista Studencka wygrała 25 października w przedterminowych wyborach, które odbyły się w następstwie niemal dwuletnich antyrządowych protestów wywołanych tragedią w Nowym Sadzie, gdzie w wyniku wypadku na dworcu kolejowym zginęło 16 osób.

SNS straciła władzę po 14 latach rządów. Listę Studencką utworzyli serbscy studenci, którzy odpowiadali za organizację większości antyrządowych demonstracji. Na Liście znaleźli się profesorowie, aktywiści oraz inni wsparci przez studentów kandydaci niezależni.

We wrześniu Aleksandar Vuczić zrezygnował z urzędu prezydenta, by 25 października ubiegać się o stanowisko szefa rządu.

Aleksandar Czupić, nowy marszałek serbskiego parlamentu, tymczasowo pełniący też obowiązki głowy państwa, poinformował, że wybory prezydenckie zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych kilku dni - najpóźniej do 26 listopada - a odbyć powinny się 27 grudnia.



