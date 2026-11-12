W skrócie Sąd w Brukseli uchylił decyzję o zajęciu środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na rzecz koncernu Pfizer.

Orzeczenie potwierdza, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, która nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.

Spór dotyczy nieodebranych przez Polskę szczepionek przeciw Covid-19, za które koncern domaga się ponad 5,5 mld złotych.

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O wyroku belgijskiego sądu poinformowało Ministerstwo Zdrowia. "Sąd (...) w Brukseli w dniu 12 listopada 2026 r., wydał korzystny wyrok dla strony polskiej w sprawie zajęcia opłat trasowych należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), pobieranych za pośrednictwem Eurocontrol" - przekazano.

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Pfizer vs. Polska. Belgijski sąd zdecydował, MZ ogłasza ws. PAŻP

Wcześniej Skarb Państwa, minister zdrowia oraz PAŻP złożyły sprzeciw wobec pierwotnej decyzji. "Sąd uznał zajęcie za bezzasadne i uchylił postanowienie z 25 czerwca 2026 r., na podstawie którego Pfizer dokonał zajęcia tych należności" - czytamy w komunikacie.

W wyroku potwierdzono, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, a nie do Skarbu Państwa. "Agencja jest odrębną osobą prawną (...). Nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą służyć zaspokojeniu roszczeń Pfizera wobec Polski związanych z umową na zakup szczepionek przeciw Covid-19" - podkreśliło MZ.

"To ważne rozstrzygnięcie dla Polski. Potwierdza ono stanowisko strony polskiej, że należności Agencji nie powinny być objęte egzekucją w sporze, którego PAŻP nie jest stroną" - przekazano.

Resort podkreślił także, że wykorzystuje wszelkie możliwe środki prawne, aby doprowadzić do korzystnego dla naszego kraju ostatecznego wyroku. "Ze względu na toczące się postępowania Ministerstwo Zdrowia nie ujawnia szczegółów argumentacji ani planowanych działań procesowych" - dodano.

Spór o szczepionki na Covid-19. Chodzi o ponad pięć mld złotych

W sprawie chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki Pfizera przeciw Covid-19. Koncern pozwał nasz kraj i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 mln dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 mld zł.

Ministerstwo Zdrowia w sierpniu poinformowało o złożeniu apelacji od wyroku. Złożono wtedy też wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku.

1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) przekazała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych.



