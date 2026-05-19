Myśliwce NATO zestrzeliły drona. Alarm w Estonii i na Łotwie

W skrócie NATO zestrzeliło drona w Estonii, który według ustaleń pochodził prawdopodobnie z Ukrainy.

Władze Estonii i Łotwy ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem powietrznym związanym z dronami.

Rosja poinformowała o zmasowanym ataku dronów i zamknięciu lotnisk w Petersburgu. Dzień wcześniej na Litwie znaleziono wrak maszyny z materiałami wybuchowymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował w rozmowie z portalem Delfi, że w przestrzeń powietrzną kraju wtargnął dron. Polityk dodał, że obiekt został zestrzelony przez bałtyckie siły powietrzne. - To pierwszy raz, kiedy sami zestrzeliliśmy drona - podkreślił.

Pevkur dodał, że maszyna była najprawdopodobniej pochodzenia ukraińskiego. Dron mógł zostać wymierzony w cele znajdujące się na terenie Rosji.

Z danych serwisu Flightradar24 wynika, że w akcji zestrzelenia bezzałogowca i patrolowania przestrzeni powietrznej zaangażowane były też samoloty Szwedzkich Sił Powietrznych.

Alarm powietrzny w Estonii i na Łotwie. Ostrzeżenie przed obecnością dronów

Niedługo przed pojawieniem się informacji o zestrzeleniu drona mieszkańcy Estonii zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem ze strony bezzałogowców. "Jeśli zobaczysz drona, ukryj się i zadzwoń pod numer 112" - głosił alert, który wysłano do obywateli. W komunikacie podkreślono też, że nie są to ćwiczenia, a zagrożenie powietrzne jest realne.

Ostrzeżenie wydano również na Łotwie. Podkreślono w nim, że w rejonie Bałtyku poderwano myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną NATO.

"Szukajcie schronienia w pomieszczeniach, zamknijcie okna i drzwi - przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Jeśli zauważycie nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżajcie się do niego i dzwońcie pod 112. O zakończeniu zagrożenia poinformujemy" - napisano w alercie.

Rozwiń

Nalot dronów w Rosji. Zamknięto lotniska w Petersburgu

We wtorek drony zaatakowały północno-zachodnią część Rosji, powodując zamknięcie lotniska w Petersburgu.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu w ciągu ostatniej nocy 315 dronów. Jednym z celów bezzałogowców była rafineria ropy naftowej w Jarosławiu, na północny wschód od Moskwy. Na miejscu słychać było eksplozje, a droga wyjazdowa w kierunku stolicy Rosji została zamknięta.

Dzień wcześniej we wsi Samane na Litwie odnaleziono wrak drona. Jak przekazała policja, funkcjonariusze potwierdzili w maszynie obecność materiałów wybuchowych. Szczątki bezzałogowca odnalazł mężczyzna koszący trawę.

Ze wstępnych ustaleń litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że dron był najprawdopodobniej produkcji ukraińskiej. Śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.

Źródło: Delfi

"Polityka wypychania Ameryki z Europy". Błaszczak o rządzie Tuska Polsat News Polsat News