Dorota Hilger

Do groźnego wypadku doszło podczas przedstawienia w cyrku w Stuttgarcie. Para akrobatów wykonujących pokaz wysoko nad ziemią nagle runęła w dół na oczach ponad dwóch tysięcy widzów. - Początkowo myśleliśmy, że to część przedstawienia - opisał jeden ze świadków szokującego zdarzenia. Artyści trafili do szpitala.

Wypadek w cyrku w Niemczech (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

  • Podczas cyrkowego przedstawienia w Stuttgarcie doszło do poważnego wypadku, w którym dwoje akrobatów spadło z wysokości na oczach tłumu.
  • Artyści zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami, wstępne relacje wskazują na urazy stóp i pleców.
  • Przyczyna zdarzenia jest przedmiotem śledztwa policji.
Jak informują niemieckie media, do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 16.15, podczas popołudniowego przedstawienia w cyrku na terenie festiwalu Cannstatter Wasen w Stuttgarcie.

Do wypadku doszło podczas występu ukraińskiego duetu akrobatycznego "Flight of Passion". W jego skład wchodzi 19-letnia Daria oraz 49-letni Dmitrij, którzy w czasie wypadku wykonywali numer "Aerial Straps".

Para była w trakcie pokazu akrobatycznego wysoko nad ziemią. Nagle oboje spadli i uderzyli o wyłożoną trocinami podłogę namiotu. Świadkami wypadku było około 2400 widzów zgromadzonych na trybunach. W tym także dzieci.

Na miejsce natychmiast wezwano policję i służby ratunkowe. Ludzi z namiotu ewakuowano - opisuje "Bild".

Niemcy. Wypadek w cyrku. Artyści runęli na ziemię

Kierownik produkcji cyrku Dalien Cohen, cytowany przez niemiecki portal "Bild", potwierdził, że do wypadku doszło, kiedy artyści znajdowali się wysoko w powietrzu, unosząc się na pasach.

- Podłoga jest pokryta trocinami i dywanami, więc nie jest zbyt twarda. Oboje byli przytomni po upadku. Dmitrij skarżył się na urazy stóp. Daria miała bóle pleców - stwierdził Cohen. Wcześniej policja informowała o poważnych obrażeniach.

- Początkowo myśleliśmy, że to część przedstawienia. Ale potem oboje runęli na ziemię. Mężczyzna zdołał się podnieść, ale został na miejscu. Kobieta leżała nieruchomo - relacjonowała starsza kobieta, która w chwili wypadku była na widowni.

Przyczyna wypadku nie jest obecnie znana. Trwa śledztwo lokalnej policji.

Źródło: "Bild"

