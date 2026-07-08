Donald Trump, mówiąc na szczycie NATO w Ankarze podkreślił, że "to koniec" porozumień z Iranem. Jego zdaniem mieszkańcy tego kraju to "chorzy ludzie", a także podkreślił, że nie chce już robić z nimi interesów. Podkreślił, że zawieszenie broni się zakończyło.

- Moim zdaniem, to całkowita strata czasu - powiedział reporterom zebranym w stolicy Turcji.

We wtorek Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie wojsko rozpoczęło uderzenia na Iran. Była to odpowiedź na irańskie ataki na trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Lokalne media informowały, że na południu kraju było słychać eksplozje. Według rządowych informacji uderzono w ponad 80 celów w regionie. Celem ataków miało być osłabienie zdolności Iranu do dalszych ataków przepływających przez cieśninę.

Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, napisała w mediach społecznościowych, że wymiana ognia między USA a Iranem "jeszcze bardziej komplikuje i tak napięte rozmowy w celu zakończenia wojny".

Donald Trump podczas szczytu NATO. "To chorzy ludzie"

Podczas przemówienia powiedział także, że jest zawiedziony Hiszpanią, którą nazwał "okropnym partnerem". Polecił także Scottowi Bessentowi, sekretarzowi skarbu USA, zerwanie wszystkich interesów z Hiszpanią. - Nie chcę prowadzić z nimi interesów - mówił.

Biuro premiera Hiszpanii określa wypowiedzi Trumpa jako "business as usual". - Nasz kraj jest zadowolony z relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest naszą intencją, żeby ten stan zmieniać - cytuje agencja Reutera.

Trump podkreślił także, że jest "zły na NATO" - Ameryka jest traktowana 'nie fair'. Płacimy nieproporcjonalnie więcej niż inni członkowie Sojuszu - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Podkreślił także, że problematyczna dla niego jest również kwestia Grenlandii.

Więcej informacji wkrótce...





Czarnek domaga się zmian w pomocy Ukrainie. Kierwiński w ''Graffiti'': Co to znaczy inaczej trzeba pomagać? Dobrym słowem? Polsat News