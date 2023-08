Myślał, że to normalna kontrola. Niemiecki policjant okradł kierowcę

Do "interwencji" opisywanej w komunikacie berlińskiej prokuratury doszło 19 lipca. Z doniesień śledczych wynika, że 48-letni komisarz po pracy zabrał ze sobą służbowe auto i sprzęt, a następnie wraz ze swoim wspólnikiem, zaparkował w pobliżu autostrady, niedaleko ulicy Messedamm.

Około godziny 23:15, policjant zatrzymał do kontroli 62-letniego kierowcę. Funkcjonariusz był ubrany w mundur, miał korzystać z sygnałów i tarczy policyjnej, nosił broń w kaburze. Kierowca przekonany, że nie ma do czynienia z "przebierańcem" wykonywał polecenia mundurowego. Chwilę później 62-latek został zakuty w kajdanki i wsadzony do radiowozu. W tym czasie policjant wraz ze wspólnikiem wyjęli z auta dwa telefony komórkowe oraz ponad 57 tysięcy euro.