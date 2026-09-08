"My nie zapomnieliśmy". Rosja odrzuca wezwanie Japonii

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- Nie zapomnieliśmy o japońskim militaryzmie, nie zapomnieliśmy o tym zwycięstwie - w taki sposób rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiada na prośbę Tokio o usunięcie nowego pomnika wzniesionego w mieście Chabarowsk na Dalekim Wschodzie. Chodzi o rzeźbę, która ma upamiętniać wygraną Związku Radzieckiego nad Japonią w 1945 roku. - Trudno nam uwzględnić takie żądania - twierdzi Pieskow.

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Dmitrij Pieskow i Sanae Takaichi
Rosja odrzuca prośbę Japonii o usunięcie pomnika upamiętniającego zwycięstwo w II wojnie światowejSEFA KARACAN/ANADOLU/DAVID MAREUIL/POOLAFP

W skrócie

  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzucił japońską prośbę o usunięcie pomnika w Chabarowsku upamiętniającego zwycięstwo Związku Radzieckiego nad Japonią w 1945 roku.
  • Japonia uznała odsłonięcie pomnika, przedstawiającego zniszczenie symbolu chryzantemy, za działanie "niedopuszczalne" i wyraziła sprzeciw drogą dyplomatyczną.
  • Spór o pomnik pojawił się w kontekście niedawnego pogorszenia stosunków między Japonią a Rosją po sierpniowej wizycie Władimira Putina w archipelagu Kuryli.
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Moskwa oświadczyła we wtorek, że Rosja nie rozpatrzy prośby Japonii o usunięcie nowego pomnika upamiętniającego zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej.

Rzeźba z brązu, przedstawiająca radzieckiego żołnierza niszczącego karabinem słup graniczny, na którym widnieje symbol chryzantemy, stanęła w mieście Chabarowsk na Dalekim Wschodzie.

Spór Rosji z Japonią. Kreml odrzuca prośbę Tokio

Zapytany o prośbę Japonii, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zarzucił Tokio "wybiórczą pamięć". - Trudno powiedzieć, o czym zapomniano, a co wciąż pamięta się w Tokio, ale przynajmniej my nie zapomnieliśmy o japońskim militaryzmie, nie zapomnieliśmy o tym zwycięstwie - mówił przedstawiciel rosyjskich władz.

- W związku z tym trudno nam w jakikolwiek sposób uwzględnić takie żądania i oświadczenia - dodał Pieskow.

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"Niedopuszczalne". Japonia domagała się usunięcia pomnika

W sobotę japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi informował, że "zdecydowanie zażądał" od Rosji usunięcia pomnika, który upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego nad Japonią w 1945 roku.

"Taki pomnik nie ma konstruktywnego charakteru w stosunku do Japonii" - stwierdził Motegi w oświadczeniu.

Zwracając uwagę na widoczną na rzeźbie chryzantemę, jako "powszechnie uznawany symbol Japonii", minister podkreślił, że "wystawienie pomnika przedstawiającego jego zniszczenie jest nie do przyjęcia i niezwykle godne ubolewania z punktu widzenia japońskich uczuć narodowych".

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Motegi uznał za "niedopuszczalny i wysoce godny ubolewania" również fakt, że Moskwa nie wstrzymała jego odsłonięcia mimo wcześniejszych apeli. Informował, że Tokio kanałami dyplomatycznymi zażądało usunięcia monumentu i będzie nadal naciskać na Moskwę w tej sprawie.

Według strony rosyjskiej chryzantema postrzegana jest jako symbol militaryzmu. Ambasada Japonii w Moskwie podkreśla jednak, że jest to dziś powszechnie uznawany symbol rodziny cesarskiej, a przedstawienie jego zniszczenia jest "nie do przyjęcia ze względu na odczucia japońskiej opinii publicznej".

Wrze między Japonią a Rosją. W tle sierpniowa wizyta Putina

Uroczystość odsłonięcia 15-metrowego monumentu, zorganizowana przez Rosyjskie Wojskowe Towarzystwo Historyczne, odbyła się w piątek z udziałem przedstawicieli Chin i Korei Północnej.

Spór o pomnik wpisuje się w niedawne pogorszenie relacji japońsko-rosyjskich. Napięcia między Tokio a Moskwą wzrosły w połowie sierpnia po wizycie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na spornej wyspie Etorofu (ros. Iturup) w archipelagu Wysp Kurylskich.

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