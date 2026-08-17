W skrócie Muzyk Skinti Csaba był jednym z pierwszych obserwatorów skutków wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, widząc pojazd w rowie i ludzi na pasie awaryjnym oraz przy ogrodzeniu.

W wyniku wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medziugorie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

Władze polskie i węgierskie współpracują w zakresie leczenia oraz transportu rannych do Polski, a szpitale na Podkarpaciu przygotowują się na przyjęcie poszkodowanych.

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Gdy doszło do wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 na wschodzie Węgier, Skinti Csaba był w trasie wraz z muzykami swojego zespołu Cairo. Artystom udało się przejechać przez miejsce tragedii, zanim służby całkowicie zablokowały drogę.

- Była noc, a jedyną nietypową rzeczą było to, że przejeżdżało mnóstwo karetek i wozów strażackich. Wtedy dotarliśmy do M3 - wspominał Csaba w rozmowie z "Blikk".

Wypadek autokaru na Węgrzech. "Pół godziny później nadal jechały karetki"

Muzyk przyznał, że widział już inne wypadki, ale nie o takiej skali. - Dziwnie było widzieć tyle samochodów z syrenami - powiedział.

- Nie widzieliśmy samego wypadku, widzieliśmy tylko autokar, który zjechał do rowu, oraz kilka osób na pasie awaryjnym i przy ogrodzeniu. (...) Później, w drodze do Miszkolca, zobaczyliśmy, że choć minęło pół godziny, kolejne karetki nadal jadą na miejsce. Można było się domyślić, że wydarzyło się coś bardzo smutnego - relacjonował Csaba.

Artysta opublikował nagranie, na którym widać sznur samochodów służb ratunkowych, ustawiających się na autostradzie.

Tragedia podczas powrotu polskich pielgrzymów z Medziugorie

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokarem podróżowało 59 osób, przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia wracający z pielgrzymki na Medziugorie. Zginęło 12 osób, a 10 innych trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaśnięcie kierowcy.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Na Węgrzech przebywa polska delegacja, w skład której wchodzi m.in. zespół medyczny. Od poniedziałku specjaliści pracują w węgierskich szpitalach, konsultując dotychczasowe leczenie i plan dalszej kuracji.

Transport rannych do Polski. Szpitale w gotowości

W poniedziałek mają zapaść decyzje o transporcie części rannych do Polski. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało postawione w stan gotowości. Na lotnisku wojskowym w Warszawie przygotowany jest także samolot CASA.

Pacjenci, którzy z uwagi na ich stan będą musieli kontynuować leczenie w węgierskich szpitalach, zgodnie z zapewnieniami otrzymają pomoc polskich władz.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że szpitale na Podkarpaciu przygotowują się na przyjęcie poszkodowanych. Dyrektorzy placówek mają wskazać liczbę miejsc dostępnych na poszczególnych oddziałach.



