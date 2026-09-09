W skrócie Johann Wadephul wyraził opinię, że ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym przebywający w Niemczech powinni powrócić do Ukrainy, a Berlin może przekazać Kijowowi dane dotyczące tych osób.

Minister podkreślił, że Niemcy oczekują, iż Ukraina będzie korzystać z oferty niemieckiego przemysłu obronnego w kwestii zamówień wojskowych.

Niemcy pozostają największym europejskim dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy, przekazując między innymi systemy obrony powietrznej i pociski.

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Szef niemieckiej dyplomacji zaznaczył, że władze w Berlinie wiedzą, kto przebywa na terenie kraju. Dotyczy to m.in. osób pobierających świadczenia socjalne, zameldowanych w Niemczech czy posiadających określony status pobytowy.

Minister zadeklarował jednocześnie gotowość do przekazania Ukrainie informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu, którzy obywatele tego kraju w wieku poborowym przebywają obecnie w Niemczech.

Wypowiedź Wadephula padła w kontekście dalszego niemieckiego wsparcia dla Ukrainy walczącej z Rosją. Jak podkreśla Reuters, Niemcy są jednym z najważniejszych europejskich państw wspierających Kijów zarówno politycznie, jak i wojskowo.

Mocne słowa niemieckiego ministra. Chce powrotu Ukraińców do ojczyzny

Niemiecki minister spraw zagranicznych podkreślił, że Berlin zamierza nadal wspierać Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją. Jednocześnie wskazał na oczekiwania wobec ukraińskich mężczyzn, którzy znajdują się obecnie w Niemczech.

- Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy obecnie mieszkają w Niemczech, muszą wrócić do ojczyzny - oznajmił szef niemieckiego MSZ.

Reuters zwraca uwagę, że Wadephul wskazał przy tym na możliwość wykorzystania istniejących niemieckich baz danych do ustalenia ich miejsca pobytu i statusu.

Niezadowolenie w Berlinie. Niemcy liczą na więcej zamówień z Ukrainy

Wadephul odniósł się również do kwestii zakupów uzbrojenia przez Ukrainę. Jego zdaniem Kijów powinien w większym stopniu korzystać z oferty niemieckiego przemysłu obronnego.

Minister argumentował, że Niemcy, jako największy darczyńca Ukrainy, mają podstawy, by oczekiwać, że część zamówień wojskowych będzie trafiała do niemieckich przedsiębiorstw zbrojeniowych.

- Muszę to jednak wyjaśnić również niemieckim podatnikom. Najmniej, co można zrobić, to zadbać o to, aby niemiecki przemysł zbrojeniowy uczestniczył we wszystkich zamówieniach publicznych - powiedział Wadephul.

Ukraina. Niemcy największym europejskim dostawcą pomocy dla Kijowa

Niemcy od początku rosyjskiej inwazji należą do najważniejszych europejskich dostawców pomocy wojskowej dla Ukrainy. W 2025 roku wartość niemieckiego wsparcia wojskowego dla Kijowa miała wynieść około 9 mld euro, co uczyniło Niemcy największym europejskim dostawcą tego rodzaju pomocy.

Berlin przekazuje Ukrainie m.in. systemy obrony powietrznej IRIS-T oraz pociski do tych systemów, a także wspiera ukraińską obronę przeciwlotniczą innym uzbrojeniem.

Niemcy uczestniczą również we wsparciu ukraińskich systemów Patriot. We wrześniu minister obrony Boris Pistorius zapowiedział kontynuację dostaw pocisków przechwytujących PAC-2 dla tych systemów.

Kwestia zwiększenia niemieckiego wsparcia pozostaje szczególnie istotna w obliczu dalszych rosyjskich ataków na Ukrainę. Reuters informował, że po krótkiej przerwie związanej z wizytą amerykańskich negocjatorów Rosja ponownie przeprowadziła zmasowane ataki dronowe i rakietowe na Kijów. W stolicy zginęło pięć osób, a ponad 30 zostało rannych.

Źródła: UNIAN, Reuters



