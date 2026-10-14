Musk odpiera oskarżenia. "To siły zbrojne i prezydent USA"

W skrócie Elon Musk oświadczył, że decyzje dotyczące ograniczeń prędkości i wykorzystania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA oraz do prezydenta Donalda Trumpa.

Kijów zarzucił Stanom Zjednoczonym spowolnienie działania systemu Starlink wykorzystywanego przez ukraińskie wojsko, co spotkało się z reakcją ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

System Starlink zapewnia ukraińskim żołnierzom nieprzerwaną, szyfrowaną komunikację internetową, wykorzystywaną między innymi do sterowania dronami i koordynacji działań artylerii.

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Systemy StarShield są własnością rządu USA i pozostają pod jego kontrolą - oznajmił Elon Musk, właściciel koncernu SpaceX.

Miliarder podkreślił, że decyzje w sprawie "wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub wykorzystywania systemów należą do sił zbrojnych USA, a ostatecznie do prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Elon Musk we wpisie, który pojawił się na platformie X, zaznaczył, że Starlink jest ograniczony do zastosowań cywilnych lub działań o charakterze obronnym i nie może być wykorzystywany do prowadzenia ofensywnych działań wojskowych.

Szef SpaceX odpowiedział w ten sposób na wpis byłego ukraińskiego ministra obrony Mychajła Fedorowa.

"Przywracana jest łączność Starlink dla obiektów poruszających się z prędkością do 160 km/h. Całkowite zniesienie limitu prędkości w systemie StarShield ma obecnie kluczowe znaczenie dla obronności Ukrainy" - napisał Fedorow. Podziękował Muskowi i dodał, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie.

Wojna w Ukrainie. Kijów zarzucił USA spowolnienie systemu Starlink

Przypomnijmy, że wcześniej Ukraina zarzuciła Stanom Zjednoczonym, że spowolniły działanie systemu Starlink wykorzystywanego do komunikacji na polu walki i logistyki na linii frontu.

Doniesienia o ograniczeniu w funkcjonowaniu technologii pojawiły się po tym, jak w piątek Donald Trump ogłosił, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem umowę paliwową na natychmiastową dostawę 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański.

Doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko poinformował, że urządzenia wykorzystujące Starlinka zaczęły tracić połączenie podczas poruszania się z prędkością przekraczającą 160 km/h. Jak wyjaśniał, uniemożliwiło to przeprowadzenie części ważnych misji.

Doniesienia potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow, który zaznaczył, że ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej poinformowane o ograniczeniach. Sugerował również, że sytuacja może mieć związek z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Sikorski zareagował na spowolnienie Starlinka. "Znowu bawisz się w politykę?"

Dodajmy, że wykorzystywane przez Ukrainę terminale Starlink finansuje Polska. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji nasz kraj przeznacza na ten cel około 50 mln dolarów rocznie.

Z tego powodu na ograniczenia w funkcjonowaniu Starlinka zareagował między innymi szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Hej, Elon Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - pisał na platformie X.

Na wpis Sikorskiego odpowiedziała republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. "To działa w obie strony, Sikorski. Czy zamierzasz w ogóle pomagać prezydentowi USA lub sekretarzowi Rubio w negocjacjach pokojowych, czy jesteś częścią problemu?" - pisała.

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W odpowiedzi polski minister spraw zagranicznych podkreślił, że Polska popiera wysiłki na rzecz zakończenia wojny. "Szanowna Pani, jako sąsiad zarówno Ukrainy, jak i Rosji, z przyjemnością wsparlibyśmy prezydenta USA w negocjacjach pokojowych. Proszę jednak pamiętać, że aby doprowadzić do porozumienia, presję należy wywierać na agresora, a nie na ofiarę agresji" - podkreślił Radosław Sikorski.

Do czego ukraińska armia wykorzystuje system Starlink?

Satelity firmy SpaceX, ze względu na zniszczenie tradycyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wysoką skuteczność rosyjskiego zagłuszania pasm radiowych, zapewniają ukraińskim żołnierzom nieprzerwaną, szyfrowaną i trudną do zakłócenia łączność internetową w czasie rzeczywistym.

Starlink daje możliwość m.in. sterowania dronami. Szybkie łącze internetowe pozwala na przesyłanie obrazu wideo z dronów rozpoznawczych do sztabów i operatorów artylerii w czasie rzeczywistym.

Ponadto zapewniona jest natychmiastowa komunikacja między wysuniętymi jednostkami rozpoznania a bateriami artyleryjskimi, co znacząco skraca czas od wykrycia celu do jego ostrzału.



