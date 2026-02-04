Musk o europejskim premierze. "Tyran, zdrajca narodu"

"Tyran i zdrajca narodu hiszpańskiego" - napisał we wtorek Elon Musk na platformie X. W ten sposób odniósł się do hiszpańskiego premiera Pedra Sancheza, który zapowiedział, że jego kraj będzie pociągać do odpowiedzialności prawnej kierownictwo sieci społecznościowych za rozpowszechnianie nielegalnych treści.

Elon Musk uderzył we wtorek w premiera Hiszpanii Pedra Sancheza, nazywając go "tyranem i zdrajcą narodu hiszpańskiego". W kolejnym wpisie nazwał szefa hiszpańskiego rządu "faszystowskim totalitarystą".

Posty miliardera na platformie X zostały opublikowane w reakcji na słowa Sancheza, który podczas Światowego Szczytu Rządów zapowiedział, że jego rząd w przyszłym tygodniu przyjmie przepisy zakazujące osobom poniżej 16. roku życia korzystania z serwisów społecznościowych.

"Media społecznościowe stały się upadłe. Jeśli chcemy chronić nasze dzieci, istnieje tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić: odzyskać kontrolę" - oświadczył Sanchez na platformie X.

Sanchez stwierdził także, że Hiszpania zamierza pociągnąć do odpowiedzialności prawnej kierownictwo sieci społecznościowych za "nieusuwanie nielegalnych lub nawołujących do nienawiści treści", a także manipulację algorytmami. Działania mają uderzyć w kierownictwo dużych platform, takich jak X, TikTok czy Instagram.

Hiszpania chce walczyć z nielegalnymi treściami. Musk oskarża Sancheza o "tyranię"

Hiszpański premier od jakiegoś czasu krytykował funkcjonowanie sieci społecznościowych m.in. za rozprzestrzenianie mowy nienawiści i dezinformację. Podczas ubiegłorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wezwał do położenia kresu "anonimowości w sieciach społecznościowych".

Wtorkowe starcie Muska z Sanchezem na platformie X to drugi tego typu incydent w ostatnich tygodniach. Jakiś czas temu miliarder skrytykował posunięcie rządu w Madrycie w sprawie legalizacji pobytu około 500 tys. nielegalnych imigrantów. Sanchez odpowiedział: "Mars może poczekać, ludzkość nie".

    Krytyczne podejście do działalności i poglądów Muska wyraziło do tej pory wielu hiszpańskich polityków, m.in. wicepremier i liderka lewicowego bloku Sumar Yolanda Diaz, która rok temu zakończyła publikowanie na X i przeniosła się na portal Bluesky. Tak samo postąpił m.in. kataloński dziennik "La Vanguardia".

