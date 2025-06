"Musimy zwiększyć presję". Kanclerz Niemiec naciska na Donalda Trumpa

- Potrzebujemy silniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na polu sankcji (na Rosję red.) - przekazał dziennikarzom obecnym na szczycie NATO w Hadze kanclerz Niemiec. Jak dodał, podobne wezwanie powtórzył w rozmowie z Donaldem Trumpem. Do spotkania polityków doszło w kuluarach szczytu. Zdaniem Friedricha Merza utrzymanie presji na Rosję zmusi ją "do powrotu do stołu negocjacyjnego".