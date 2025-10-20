W skrócie Szwedzki minister obrony Pal Jonson podkreśla konieczność przejścia Europy w tryb wojenny, by skutecznie odstraszać i chronić pokój.

Szwecja wdraża środki wzmacniające bezpieczeństwo, w tym tworzenie rezerw zboża i zwiększoną pomoc dla Ukrainy.

Jonson apeluje o zmianę mentalności Europejczyków na rzecz aktywnej obrony i jedności wobec zagrożeń.

Minister obrony Szwecji Pal Jonson, w wywiadzie dla stacji RBC-Ukraina zwrócił uwagę, że Europa stoi dziś w obliczu rosnących zagrożeń, dlatego konieczne jest myślenie w kategoriach odstraszania i obrony.

- Potrzebujemy głębokiego zrozumienia w całej Europie, że kieruje nami wspólne pragnienie życia w pokoju. Aby zachować ten pokój, musimy być przygotowani na ewentualność wojny - zarówno moralnie, jak i militarnie - powiedział szwedzki minister.

Jonson podkreślił, że "musimy przejść w tryb wojenny, aby zdecydowanie odstraszać, chronić i utrzymywać pokój". Polityk przekonuje, że jedynie gotowość do obrony może zniechęcić potencjalnych agresorów i zapewnić stabilność w Europie.

Szwecja. "Tryb wojenny" jako nowy sposób myślenia o obronie Europy

Według ministra Jonsona Europejczycy muszą zmienić sposób myślenia - z biernego oczekiwania na bezpieczeństwo - na aktywne jego budowanie. Wskazał przy tym na postawę obywateli swojego kraju.

- Około 90 proc. społeczeństwa chce utrzymać lub zwiększyć poparcie dla Ukrainy, a większość opowiada się za zwiększeniem wydatków na obronę. Pokój to nie dar, to coś, czego musimy bronić każdego dnia - zaznaczył.

W ramach przygotowań do możliwych zagrożeń militarnych Szwecja rozpoczęła tworzenie strategicznych rezerw zboża, wysyłając pierwsze partie do czterech północnych regionów uznawanych za kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Dodatkowo, jeszcze przed nadejściem zimy, rząd w Sztokholmie zatwierdził nowy pakiet pomocy humanitarnej dla Ukrainy o wartości ponad 1,1 miliarda koron szwedzkich (około 116 milionów euro).

Szwecja apeluje do sojuszników. "Pokój wymaga obrony każdego dnia"

Jak zaznacza stacja RBC-Ukraina, Szwecja wpisuje się w szerszą debatę o odporności i bezpieczeństwie kontynentu. Jonson zauważa, że Europa musi dziś "bronić pokoju aktywnie, a nie biernie go oczekiwać".

Szwedzki minister przekonuje, że utrzymanie pokoju wymaga jedności, determinacji i gotowości do działania. - Pokój wymaga obrony każdego dnia - podsumował.

Źródło: RBC-Ukraina

