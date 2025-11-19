W skrócie Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas wskazuje na konieczność szybszego przemieszczania wojsk w Europie po ostatnich aktach dywersji na torach kolejowych w Polsce.

Polskie służby zatrzymały pierwsze osoby podejrzewane o sabotaż; za atak odpowiadają ukraińscy obywatele współpracujący z rosyjskimi służbami.

Unia Europejska planuje wprowadzić rozwiązania mające przyspieszyć mobilność militarną oraz wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skomentowała w środę akt dywersji, do którego doszło na torach kolejowych w Polsce. Stwierdziła, że takie działanie stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla europejskiej infrastruktury transportowej, a ataki Rosji stają się coraz bardziej bezczelne.

Akty dywersji w Polsce. Są pierwsze zatrzymania

W niedzielę rano na trasie kolejowej w miejscowości Mika w woj. mazowieckim, doszło do aktu dywersji. Maszynista jednego ze składów zauważył uszkodzone szyny. Nikt nie odniósł obrażeń. Z ustaleń służb wynika, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, a za detonację odpowiedzialni sa obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami.

W innym miejscu, w niedzielę niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w środę, że polskie służby są na tropie zleceniodawców i sprawców.

- Dochodzi do pierwszych zatrzymań. Osoby są zatrzymywane przez ABW i policję - powiedział i dodał, że niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Donald Tusk powiedział we wtorek w Sejmie, że potencjalnym sprawcom udało się uciec na Białoruś. Byli to Ukraińcy, współpracujący z rosyjskimi służbami. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że w związku z dywersją podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu, znajdującego w Gdańsku.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w środę w Sejmie, że był to nie tylko akt dywersji, lecz także akt terroru państwowego.

"Musimy mówić o dniach, a nie tygodniach". Kallas chce szybszych reakcji

Kallas uznała akty dywersji na polskiej kolei za dowód na to, że Unia Europejska musi zainwestować w poprawę mobilności wojskowej.

- Nasza infrastruktura krytyczna wymaga lepszej ochrony. Szybkie przemieszczanie europejskich sił zbrojnych jest niezbędne dla europejskiej obrony. Musimy mieć pewność, że odpowiednie siły znajdą się we właściwym miejscu i czasie - zaznaczyła Kallas.

Szefowa unijnej dyplomacji wraz z innymi komisarzami wzięła udział w konferencji prasowej, na której zaprezentowany został pakiet rozwiązań dotyczących mobilności wojskowej. Ma on ustanowić "wojskową strefę Schengen" w UE poprzez m.in. zniesienie barier w przemieszczaniu wojsk i sprzętu, a także uproszczenie procedur prawnych i celnych.

- Szybki ruch zależy od wielu czynników. Czy nasze drogi, tunele i mosty wytrzymają ciężar? Czy jest wystarczająco dużo wyznaczonych tras dla przemieszczania się wojsk? Czy mamy wystarczająco dużo wagonów z platformami? Jakie dokumenty trzeba wypełnić, gdy chcemy przekroczyć granicę na szkolenia lub w razie kryzysu? To działa prosto: im szybciej możemy przemieścić siły, tym silniejsze będą nasze odstraszanie i obrona. Musimy mówić o dniach, a nie tygodniach, na przemieszczenie wojsk w Europie - zaznaczyła Kallas.

Dywersja na torach. Ociepa w ''Graffiti'': Kompromitacja służb, że dopuszczono do aktu sabotażu Polsat News Polsat News