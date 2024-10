Jest sposób, by skutecznie ograniczyć ten proceder - wskazuje ekspert Bloomberga James Stavridis. Były admirał chce m.in. sporządzenia rejestru statków wchodzących w skład "floty cieni", ukarania podmiotów łamiących sankcje, a w skrajnych przypadkach konfiskaty jednostek. "Flota cieni" to setki tankowców, które z naruszeniem sankcji eksportują ropę naftową z Rosji do Chin, Indii i państw Globalnego Południa.