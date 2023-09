Nie ma zagrożenia dla zdrowia

Zdaniem naukowca, nawet jeśli mucha przenosiłaby na sobie znaczne ilości bakterii, to w żaden sposób tego nie odczujemy. Jest to związane z poziomem etanolu w winie, którego jest zazwyczaj od 8 do 14 procent. Napój posiada także kwaśne pH, co także wpływa na jego antybakteryjność.