MSZ Rosji: Obrzucenie konsulatu koktajlem Mołotowa to "akt terroru"

Oprac.: Anna Nicz Świat

Obrzucenie rosyjskiego konsulatu we Lwowie koktajlem Mołotowa to "akt terroru" - ogłosiło w piątek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Przedstawicieli dyplomacji Ukrainy wezwano do MSZ Rosji.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow / ALEXANDER NEMENOV / AFP