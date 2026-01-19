W skrócie MSZ zaleca szczególną ostrożność podczas podróży do Gwatemali ze względu na bardzo wysokie zagrożenie przestępczością.

Polacy mogą napotkać utrudnienia z dostępem do pomocy konsularnej, ponieważ Polska nie posiada placówki dyplomatycznej w tym kraju.

W reakcji na ataki na policjantów i zamieszki w trzech więzieniach prezydent Gwatemali ogłosił 30-dniowy stan wyjątkowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Gwatemali zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak podkreśla resort, w kraju występuje bardzo wysokie zagrożenie przestępczością pospolitą.

Gwatemala. Polskie MSZ ostrzega przed podróżą

Według informacji MSZ turyści mogą być szczególnie narażeni na kradzieże czy napady w Gwatemali, Peteacuten, Huehuetenando, San Marcos, Izabal, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa i Chiquimula.

Resort zwraca też uwagę, że zagrożenia w Gwatemali nie ograniczają się wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa na ulicach - w kraju mogą występować trzęsienia ziemi, huragany, tsunami oraz powodzie.

MSZ zaleca, by przed podróżą zapoznać się z zasadami postępowania w razie klęsk żywiołowych i na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych służb.

Gwatemala: MSZ zaleca "szczególną ostrożność"

Istotnym problemem dla polskich obywateli jest również ograniczony dostęp do pomocy konsularnej. MSZ przypomina, że Polska nie posiada placówki dyplomatycznej w Gwatemali; udzielenie bezpośredniego wsparcia konsularnego może być utrudnione.

Jednocześnie MSZ przypomina, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Polacy przebywający w państwie trzecim, w którym nie ma polskiej ambasady lub konsulatu, mogą ubiegać się o pomoc w placówkach dyplomatycznych innych państw członkowskich UE na takich samych zasadach, jak obywatele tych krajów. W razie potrzeby kontakt do odpowiedniej ambasady można znaleźć w wyszukiwarce dostępnej na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje, by osoby rozważające wyjazd do Gwatemali dokładnie oceniły ryzyko, zachowały szczególną ostrożność na miejscu oraz przygotowały plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Stan wyjątkowy w Gwatemali. Zamieszki w więzieniach

Prezydent Gwatemali Bernardo Arevalo ogłosił w niedzielę 30-dniowy stan wyjątkowy w następstwie ostatnich ataków na funkcjonariuszy policji oraz zamieszek w trzech zakładach karnych.

Do wejścia w życie stanu wyjątkowego konieczna będzie zgoda deputowanych do Kongresu Narodowego, jednoizbowego parlamentu Gwatemali. Prawdopodobnie, jak spodziewają się lokalne media, zatwierdzony zostanie on już w poniedziałek.

Prezydent Arevalo wyjaśnił w zamieszczonym w sieci X oświadczeniu, że stan wyjątkowy będzie stosowany "wyłącznie w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, gangów oraz aktów przemocy mających na celu terroryzowanie ludności" Gwatemali.

W niedzielę wieczorem gwatemalski rząd przekazał, że siły zbrojne przejęły kontrolę nad trzema więzieniami, w których w ostatnim czasie wybuchły zamieszki, a zbuntowani skazani wzięli zakładników. Osoby te, jak sprecyzowano, zostały już uwolnione.

Prezydent Arevalo ogłosił również trzydniową żałobę narodową po śmierci funkcjonariuszy policji - ofiar ataków grup przestępczych. W ostatnich dniach zginęło siedmiu policjantów, a 10 zostało rannych. "Ich odwaga i poświęcenie na zawsze pozostaną przykładem służenia narodowi" - podkreślił prezydent Gwatemali.

W niedzielę ambasada USA w Gwatemali wezwała swoich pracowników do pozostania w domach, zaś do amerykańskich obywateli przebywających na terytorium tego kraju zaapelowała o unikanie podróży i przebywania w miejscach publicznych.

