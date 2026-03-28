W skrócie MSZ podniosło poziom ostrzeżeń przed podróżami na Kubę do maksymalnego, czwartego stopnia.

Zwiększenie ostrzeżeń nastąpiło po wypowiedziach Donalda Trumpa, sugerujących możliwe działania zbrojne USA przeciwko Hawanie.

Kubańskie władze przygotowują armię na ewentualność interwencji wojsk USA, deklarując gotowość do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.

W mediach społecznościowych MSZ pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano o zwiększeniu ostrzeżeń przed wyjazdami na Kubę do maksymalnego, czwartego poziomu. "MSZ odradza wszelkie podróże" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono na stronie resortu, czwarty poziom oznacza najwyższy w skali zagrożenia. "Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych" - napisano.

MSZ podnosi poziom ostrzeżeń do maksimum. Odradza podróże na Kubę

W wydanym oświadczeniu przypomniano, że na Kubie trwa obecnie kryzys energetyczny. Poinformowano o ryzyku "utrudnień w ruchu lotniczym do Europy". Oba wskazania związane są z amerykańskim embargiem na ropę, który doprowadził do paraliżu gospodarczego w zarządzanym przez komunistów kraju.

MSZ opublikował też link do systemu Odyseusz służącego do rejestracji Polaków przebywających za granicą, zwłaszcza na terenie państw, gdzie mogą wystąpić różnorakie zagrożenia.

"W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z tobą skontaktować" - napisano na stronie resortu.

Donald Trump znów grozi Kubie. Hawana "jest następna"

Zwiększenie poziomu ostrzeżeń przed podróżami na Kubę nastąpiło po słowach wygłoszonych w piątek przez Donalda Trumpa. Na forum inwestycyjnym w Miami prezydent USA zasugerował, że kraj będzie kolejnym celem działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

- Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna. Ale udawajcie, że nic nie mówiłem - powiedział, nie precyzując jednak, jakie działania zamierza podjąć wobec władz w Hawanie.

To kolejny sygnał płynący z Waszyngtonu sugerujący, że USA mają plany wobec wyspy. W ostatnich tygodniach Trump powiedział m.in., że uważa, że "będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby", i zapowiedział, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie", a ewentualne zniesienie embarga nałożonego na wyspę zależy od zmian politycznych.

Sygnały z USA nie pozostają niezauważone na Kubie. Szef kubańskiej dyplomacji Bruno Rodriguez powiedział w ubiegły weekend, że Kuba jest gotowa do "poważnego i odpowiedzialnego dialogu" ze Stanami Zjednoczonymi wobec napiętych stosunków dwustronnych. Jego zastępca Carlos Fernandez de Cossio podkreślił zaś, że władze spodziewają się interwencji wojsk USA i z tego powodu zarządziły przygotowania armii do odparcia możliwego ataku.

