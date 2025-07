MSZ apeluje do Polaków w turystycznym kraju. "Ryzyko ataków"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do południowych prowincji Tajlandii - czytamy w komunikacie polskiego resortu. Ostrzeżenia zostały wydane po starciu zbrojnym, do którego doszło w czwartek rano na granicy prowincji Surin w Tajlandii i Uddar Meanchey w Kambodży. Jak podał Reuters, w wyniku wymiany ognia zginęło co najmniej 11 osób.