Mróz i niepokój na "wyspie ognia". Mieszkańcy nie mieli jak wezwać pomocy

Jakub Wojciechowski

Tysiące mieszkańców Nowej Funlandii zmagały się z poważnym zagrożeniem. W ten rejon Kanady uderzyła potężna nawałnica, która przyniosła huraganowe wiatry. Uszkodziły one linie energetyczne i odcięły tysiące domów od prądu. Szczególnie odczuli to mieszkańcy wyspy Fogo, którzy stawiali czoła mrozom przez kilkudziesiąt godzin.

Niebieski drewniany dom z białymi oknami i czerwonymi drzwiami stoi na zadbanym trawniku. Przy werandzie ustawiono czerwone ławki, wokół widać fragmenty innych, kolorowych budynków oraz słupy energetyczne.
Po nawałnicy przez kilkadziesiąt godzin tysiące mieszkańców Nowej Funlandii nie miało prądu. Na zdjęciu jeden z domów na wyspie FogoCraig Easton / Robert Harding Heritage / roberthardingAFP

W skrócie

  • Potężna wichura odcięła tysiące domów w Nowej Fundlandii od prądu.
  • Mieszkańcy lokalnych wysp zmagali się z niskimi temperaturami i brakiem możliwości ogrzania się czy wezwania pomocy.
  • Usuwanie awarii było utrudnione, zwłaszcza w odludnych rejonach wysp.
Wichury nawiedziły w północno-wschodnią część Kanady na początku tygodnia. Niektóre domy straciły prąd w poniedziałek wieczorem, a we wtorek rano porywy wiatru na wyspie Fogo miały osiągać 150 km/h - opowiedział jeden z mieszkańców.

"Wyspa ognia" bez prądu. "To naprawdę przerażające"

Silne podmuchy uszkodziły infrastrukturę w wielu miejscach środkowej oraz wschodniej części prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, części Kanady leżącej nad Atlantykiem.

Mieszkańcy tamtejszych wysp, takich jak Fogo i Change, a także niektórych miejsc na kontynencie, nie mieli prądu przez ponad 20 godzin. O ile jednak na stałym lądzie uszkodzenia można usunąć stosunkowo szybko i przywrócić zasilanie, to na wyspach sytuacja była trudniejsza.

Serwis CBC rozmawiał z jednym mieszkańców Fogo, wyspy o powierzchni 237 kilometrów kwadratowych, znajdującej się na północny wschód od zatoki Musgrave. Wyspa swoją nazwę zawdzięcza najpewniej portugalskim odkrywcom, a samo słowo "fogo" w tym języku oznacza "ogień". W obecnej sytuacji ogień może być tam bardzo potrzebny, ponieważ pozbawione prądu domy nocami zmagają się z mrozem.

Roland Wells powiedział, że w jego domu prądu nie było od godz. 23:30 w poniedziałek:

"Jakoś przetrzymaliśmy noc i spodziewaliśmy się, że rano sytuacja się poprawi, jednak jeszcze do tego nie doszło" - opowiadał we wtorek wieczorem.

Skute lodem drzewa i gałęzie łamały się i spadały na linie energetyczne i ulice. Prąd nie dochodził do setek tysięcy domów w Kanadzie i USA
    We wtorek późnym wieczorem łącznie prawie 6 tys. domów w Nowej Funlandii i Labradorze nie miało prądu.

    W rejonie wysp Fogo i Change dużym utrudnieniem jest pogoda. Nocą temperatura spada tam do -6 stopni Celsjusza, za dnia jest najwyżej kilka stopni ciepła, a w niektóre rejony trudno dotrzeć.

    Jak powiedział Wells, to nie pierwsza burza, która w tym sezonie wyłączyła mieszkańcom prąd. Jednak brak zasilania i odcięcie od sieci komórkowej mogą stwarzać poważne problemy.

    "Mieszkają tu moi rodzice i teściowie. Polegają na telefonach komórkowych i jeśli zachorują, to nie mają jak wezwać pomocy. Nie mogą wezwać nawet nas. To naprawdę przerażające" - dodał mieszkaniec Fogo.

    Kolejna burza odcina prąd na wyspie

    Na wyspach Fogo i Change elektryczność miała wrócić około godz. 17:00 lokalnego czasu, jednak według dostawców ekipy remontowe miały napotykać wiele problemów.

    W osadzie St. Brendan około 20 domów nie miało prądu. Dostawca, Newfoundland and Labrador Hydro, zapowiedział, że specjaliści mieli tam dotrzeć promem w środę rano.

    Z podobnymi wyzwaniami mierzyła się osada Twillingate. Jej burmistrz Deborah Bourden powiedziała, że to "trzecia burza w tym sezonie i jednocześnie druga, podczas której doszło do odcięcia prądu na ponad 10 lub 14 godzin".

    Ostatecznie w środę wcześnie rano Newfoundland Labrador Hydro poinformował o przywróceniu prądu wszystkim swoim odbiorcom na wyspach Fogo i Change. Z kolei dostawca Newfoundland Power Inc. poinformował, naprawa uszkodzeń może potrwać jeszcze w środę w ciągu dnia.

    Wyspa Ios na Morzu Egejskim. Na tej wyspie, a także na Folegandros i Sikinos w nocy z czwartku na piątek nie było prądu. Awarię częściowo udało się naprawić
    Źródło: CBC, Meteo.gc.ca

