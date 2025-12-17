W skrócie Potężna wichura odcięła tysiące domów w Nowej Fundlandii od prądu.

Mieszkańcy lokalnych wysp zmagali się z niskimi temperaturami i brakiem możliwości ogrzania się czy wezwania pomocy.

Usuwanie awarii było utrudnione, zwłaszcza w odludnych rejonach wysp.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wichury nawiedziły w północno-wschodnią część Kanady na początku tygodnia. Niektóre domy straciły prąd w poniedziałek wieczorem, a we wtorek rano porywy wiatru na wyspie Fogo miały osiągać 150 km/h - opowiedział jeden z mieszkańców.

"Wyspa ognia" bez prądu. "To naprawdę przerażające"

Silne podmuchy uszkodziły infrastrukturę w wielu miejscach środkowej oraz wschodniej części prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, części Kanady leżącej nad Atlantykiem.

Mieszkańcy tamtejszych wysp, takich jak Fogo i Change, a także niektórych miejsc na kontynencie, nie mieli prądu przez ponad 20 godzin. O ile jednak na stałym lądzie uszkodzenia można usunąć stosunkowo szybko i przywrócić zasilanie, to na wyspach sytuacja była trudniejsza.

Serwis CBC rozmawiał z jednym mieszkańców Fogo, wyspy o powierzchni 237 kilometrów kwadratowych, znajdującej się na północny wschód od zatoki Musgrave. Wyspa swoją nazwę zawdzięcza najpewniej portugalskim odkrywcom, a samo słowo "fogo" w tym języku oznacza "ogień". W obecnej sytuacji ogień może być tam bardzo potrzebny, ponieważ pozbawione prądu domy nocami zmagają się z mrozem.

Roland Wells powiedział, że w jego domu prądu nie było od godz. 23:30 w poniedziałek:

"Jakoś przetrzymaliśmy noc i spodziewaliśmy się, że rano sytuacja się poprawi, jednak jeszcze do tego nie doszło" - opowiadał we wtorek wieczorem.

We wtorek późnym wieczorem łącznie prawie 6 tys. domów w Nowej Funlandii i Labradorze nie miało prądu.

W rejonie wysp Fogo i Change dużym utrudnieniem jest pogoda. Nocą temperatura spada tam do -6 stopni Celsjusza, za dnia jest najwyżej kilka stopni ciepła, a w niektóre rejony trudno dotrzeć.

Jak powiedział Wells, to nie pierwsza burza, która w tym sezonie wyłączyła mieszkańcom prąd. Jednak brak zasilania i odcięcie od sieci komórkowej mogą stwarzać poważne problemy.

"Mieszkają tu moi rodzice i teściowie. Polegają na telefonach komórkowych i jeśli zachorują, to nie mają jak wezwać pomocy. Nie mogą wezwać nawet nas. To naprawdę przerażające" - dodał mieszkaniec Fogo.

Kolejna burza odcina prąd na wyspie

Na wyspach Fogo i Change elektryczność miała wrócić około godz. 17:00 lokalnego czasu, jednak według dostawców ekipy remontowe miały napotykać wiele problemów.

W osadzie St. Brendan około 20 domów nie miało prądu. Dostawca, Newfoundland and Labrador Hydro, zapowiedział, że specjaliści mieli tam dotrzeć promem w środę rano.

Z podobnymi wyzwaniami mierzyła się osada Twillingate. Jej burmistrz Deborah Bourden powiedziała, że to "trzecia burza w tym sezonie i jednocześnie druga, podczas której doszło do odcięcia prądu na ponad 10 lub 14 godzin".

Ostatecznie w środę wcześnie rano Newfoundland Labrador Hydro poinformował o przywróceniu prądu wszystkim swoim odbiorcom na wyspach Fogo i Change. Z kolei dostawca Newfoundland Power Inc. poinformował, naprawa uszkodzeń może potrwać jeszcze w środę w ciągu dnia.

Źródło: CBC, Meteo.gc.ca

-----

Skąd takie poparcie dla Grzegorza Brauna? Słychać zaskakujący głos z PiS Polsat News Polsat News