W skrócie Śledztwo CBS News wskazuje na istnienie społeczności TCC, której członkowie gloryfikują sprawców masowych strzelanin i w mediach społecznościowych zachęcają do przemocy.

Od 2024 roku na świecie odnotowano blisko 30 ataków powiązanych z członkami TCC, w tym siedem strzelanin w szkołach w samych Stanach Zjednoczonych w minionych trzech latach.

Administracja Donalda Trumpa w 2025 roku obcięła o ponad 400 mln dolarów finansowanie programów federalnych, które miały służyć zapobieganiu przemocy z użyciem broni palnej.

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Śledztwo CBS News odsłania niepokojące zjawisko, które rozwija się na popularnych platformach społecznościowych. W internecie działają grupy młodych ludzi gloryfikujących sprawców masowych strzelanin. Niektórzy przedstawiają ich jako idoli, inni otwarcie zachęcają do przemocy, a nawet zapowiadają własne ataki.

Dziennikarze amerykańskiego programu "60 Minutes" dotarli do byłych członków tzw. True Crime Community (TCC) i ekspertów, którzy od lat przyglądają się tej subkulturze. Ich ustalenia wskazują, że problem nie ogranicza się do zamkniętych grup czy trudno dostępnych zakątków internetu.

Niepokojące materiały można znaleźć również na TikToku, Instagramie czy Robloxie (platforma gier online - red.). Co więcej, według ekspertów algorytmy mogą kierować do nich kolejnych młodych użytkowników, nawet jeśli początkowo interesowali się jedynie historiami głośnych zbrodni.

Mroczna społeczność TCC. Nastolatkowie szukają tam akceptacji

Przez dwa lata środowisko TCC badała Allizandra Herberhold, licencjonowana pracowniczka socjalna, która działała w mediach społecznościowych pod przykrywką. Zajmuje się pomaganiem młodym ludziom w odchodzeniu od radykalnych środowisk. Dotychczas wsparła w ten sposób 18 osób.

Według niej wielu nastolatków trafiających do TCC to osoby samotne, doświadczające przemocy rówieśniczej, problemów rodzinnych lub trudności ze zdrowiem psychicznym. W internecie szukają przede wszystkim akceptacji i poczucia przynależności.

- Nie mówię o nich jak o potworach. Widzę w nich dzieci, które zmagają się z problemami i potrzebują pomocy - powiedziała Herberhold w rozmowie z CBS.

Ekspertka zaznacza, że większość młodych ludzi z czasem wyrasta z niezdrowej fascynacji przemocą. Niektórzy potrzebują jednak specjalistycznego wsparcia.

Problemem zajmuje się również Katherine Keneally, dyrektorka ds. zapobiegania zagrożeniom w Institute for Strategic Dialogue. Od dwóch lat monitoruje działalność TCC, a ustalenia przekazuje FBI i lokalnym służbom.

Według niej członków radykalnej części społeczności nie łączy konkretna ideologia polityczna ani społeczna. Najbardziej niebezpiecznym uczestnikom zależy przede wszystkim na rozgłosie.

- Nie dążą do zmian społecznych ani politycznych. Chodzi o przemoc dla samej przemocy i zdobycie jak największej popularności oraz rozgłosu w TCC - wyjaśniła.

Keneally szacuje, że społeczność liczy tysiące członków i rozwija się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w innych częściach świata.

TikTok i inne platformy pod lupą. Algorytmy podsuwają kolejne treści

Aby zetknąć się z materiałami TCC, nie trzeba zaglądać do ukrytych zakątków internetu. Jak wynika ze śledztwa CBS, można je znaleźć na wymienionych wcześniej platformach, takich jak TikTok, Instagram, Facebook, X, Tumblr czy Roblox.

Zdaniem Keneally szczególnie niebezpieczny jest mechanizm rekomendacji treści. Nastolatek zainteresowany historią szkolnej strzelaniny może zacząć otrzymywać kolejne materiały o podobnej tematyce, w tym gloryfikujące sprawców.

- Dzieci zazwyczaj trafiają do tych społeczności, kiedy oglądają coś w internecie. Może to być materiał dotyczący strzelaniny w szkole. Algorytm zaczyna wtedy podsuwać im powiązane treści - tłumaczy ekspertka.

Jedna z byłych członkiń społeczności wspominała, że natrafiała na TikToku na nagrania sugerujące odbiorcom, iż sami mogliby zostać kolejnymi sprawcami głośnej zbrodni.

Keneally szczególnie krytycznie ocenia TikToka, zarzucając platformie niewystarczającą ochronę najmłodszych przed brutalnymi materiałami.

TikTok zapewnia, że zabrania publikowania treści promujących przemoc i blokuje konta odpowiedzialne za ich rozpowszechnianie. Dziennikarze "60 Minutes" znaleźli jednak na platformie materiały związane z radykalną częścią TCC.

Ekspertka zwraca uwagę również na finansowy wymiar działalności platform, których modele biznesowe opierają się na przyciąganiu i utrzymywaniu uwagi użytkowników.

- Istnieje finansowy powód, dla którego to się dzieje, a obecnie tak naprawdę nic nie chroni dzieci. Odpowiedzialność za własną ochronę spada więc na nie same, a tak nie powinno być - oceniła.

Fascynacja masowymi strzelaninami. Historia Columbine wciąż przyciąga młodych

Jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla radykalnej części TCC pozostaje masakra w Columbine High School , otwiera się w nowym okniew stanie Kolorado z 1999 roku. Choć od tragedii minęło ponad ćwierć wieku, jej sprawcy nadal są gloryfikowani przez niektórych użytkowników mediów społecznościowych.

O swoim doświadczeniu opowiedziała CBS kobieta przedstawiona pod imieniem Megan. Miała zaledwie 13 lat, gdy dołączyła do TCC. Zmagała się wówczas z lękiem, depresją i problemami rodzinnymi.

Początkowo nie aprobowała przemocy, ale utożsamiała się z poczuciem odrzucenia i osamotnienia, które dostrzegała w historiach sprawców strzelanin. Z czasem zaczęła fascynować ją również estetyka związana z tą subkulturą.

Dziś 20-letnia Megan nie należy już do społeczności. Wspomina jednak, że podczas swojej aktywności obserwowała osoby planujące ataki. Trzykrotnie interweniowała, próbując zapobiec potencjalnym aktom przemocy.

Jeszcze bardziej niepokojącą historię przedstawił nastolatek, którego CBS określa pseudonimem Vesper.

W 2023 roku planował atak na własną szkołę w Australii. Jego zamiary udaremniono po tym, jak znajomy, któremu się zwierzył, powiadomił placówkę. Policja uznała, że sprawa ma podłoże związane ze zdrowiem psychicznym, a nastolatek trafił do szpitala na obserwację psychiatryczną.

Vesper przyznał, że gdyby nie jego zaangażowanie w TCC, prawdopodobnie odebrałby sobie życie, nie rozważając wcześniej ataku na szkołę.

Blisko 30 ataków powiązanych z TCC. Wśród ofiar uczniowie

Fascynacja sprawcami masowych zabójstw nie zawsze pozostaje wyłącznie w internecie. Według danych przedstawionych przez CBS od 2024 roku na świecie odnotowano blisko 30 ataków powiązanych z członkami TCC.

Zespół Katherine Keneally zidentyfikował w samych Stanach Zjednoczonych 12 takich zdarzeń w ciągu ostatnich trzech lat. Siedem z nich stanowiły strzelaniny w szkołach.

Wśród przypadków przywołanych przez amerykańską stację znalazł się atak na meczet w San Diego, otwiera się w nowym oknie w maju 2026 roku. Według CBS dwóch członków TCC zabiło wówczas trzy osoby, po czym odebrało sobie życie. Sprawcy mieli nagrywać przebieg zdarzenia.

Dziennikarze przypomnieli również strzelaninę w Evergreen High School w Kolorado w 2025 roku, podczas której 16-letni napastnik ciężko ranił dwie osoby, a następnie popełnił samobójstwo.

Kolejny przypadek dotyczył 15-letniej dziewczyny, która w 2024 roku otworzyła ogień w chrześcijańskiej szkole Abundant Life w Wisconsin. Zabiła dwie osoby, po czym odebrała sobie życie. Według Keneally nastolatka przez ponad rok przed atakiem publikowała materiały dotyczące przemocy.

Ekspertka twierdzi, że sprawczyni stała się później obiektem fascynacji innych członków TCC, a jej działania inspirowały kolejne ataki.

Eksperci alarmują. Pomoc dla zagrożonych nastolatków pod znakiem zapytania, platformy bezkarne

W obliczu rosnącego zagrożenia Herberhold prowadzi w Stanach Zjednoczonych spotkania edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i funkcjonariuszy służb. Wyjaśnia, jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, kiedy reagować i gdzie szukać pomocy.

Jej zdaniem potrzebne jest jednak większe zaangażowanie władz federalnych.

Tymczasem, jak przypomina CBS News, administracja Donalda Trumpa w 2025 roku ograniczyła o ponad 400 mln dolarów finansowanie programów służących zapobieganiu przemocy z użyciem broni palnej.

Przedstawiciel administracji, poproszony przez stację o komentarz, bronił tej decyzji, argumentując, że zakończono finansowanie programów o znikomej skuteczności.

Źródło: CBS News



