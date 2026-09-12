W skrócie Wśród nowych deputowanych AfD w Saksonii-Anhalcie znalazły się osoby o kontrowersyjnej przeszłości, takie jak były agent służb bezpieczeństwa NRD i aktor filmów dla dorosłych.

Niektórzy z wybranych parlamentarzystów tej partii byli powiązani ze zdelegalizowanymi, skrajnie prawicowymi organizacjami oraz są objęci postępowaniami karnymi.

AfD zdobyła 43,8 procent głosów w wyborach w Saksonii-Anhalcie i wyraźnie zwyciężyła, lecz nie uzyskała samodzielnej większości.

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Do parlamentu w Saksonii-Anhalcie dostało się w sumie 39 parlamentarzystów reprezentujących skrajnie prawicową partię AfD, która wygrała niedawne wybory lokalne w tym landtagu. Wśród osób, które będą reprezentować partię, znalazło się wiele osób, których przeszłość może budzić kontrowersje.

Jeden z mężczyzn to były aktor filmów dla dorosłych. On sam wielokrotnie temu zaprzeczał, a nawet skierował w tej sprawie pozew do sądu przeciwko jednej z niemieckich gazet. Sąd jednak potwierdził, że mężczyzna występował w tego typu produkcjach.

Ten sam przyszły deputowany AfD został również w przeszłości skazany za kradzież dużej ilości pościeli z hotelu oraz został wyrzucony z uniwersytetu w związku z oskarżeniem o podrobienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. On sam twierdzi jednak, że złożył od tej decyzji odwołanie, po której został ponownie przyjęty na uczelnię.

Saksonia-Anhalt. Wśród posłów AfD są byli przestępcy i agenci służb bezpieczeństwa NRD

Inny z przyszłych posłów AfD to 78-letni mężczyzna, który przyznał się, że w przeszłości był funkcjonariuszem Stasi - Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. W ramach pracy zajmował się obywatelami Niemiec Wschodnich, którzy chcieli wyemigrować z kraju na stałe. Jego wybór spotkał się z krytyką działaczy na rzecz ofiar wschodnioniemieckiej dyktatury.

Niektórzy politycy AfD, którzy zostali wybrani w ostatnich wyborach, mają również powiązania ze skrajnie prawicowymi organizacjami. Dwóch z nich działało w grupie Artgemeinschaft - organizacji neopogańskiej, nacjonalistycznej i antysemickiej, która została zdelegalizowana. Wobec obu prowadzone jest obecnie postępowanie karne dotyczące zarzutu chęci przez nich kontynuowania działalności grupy. Młodszy z nich jest ponadto podejrzany o nielegalne posiadanie broni.

Inni członkowie partii mieli natomiast działać w ramach również zdelegalizowanej w 2009 roku neonazistowskiej grupy Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie - ujawniła niemiecka stacja telewizyjna ZDF.

Wśród przyszłych posłów mają znajdować się również osoby mające powiązania z Kremlem oraz amerykańskim ruchem MAGA.

Skrajnie prawicowa AfD zdecydowanie zwyciężyła 6 sierpnia w wyborach w Saksonii-Anhalcie na wschodzie Niemiec, uzyskując 43,8 proc. głosów. Partii nie udało się jednak zdobyć samodzielnej większości.

Źródło: "The Guardian"



