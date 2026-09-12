Mroczna przeszłość nowych posłów AfD. Skazani czy były agent. Media ujawniają

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Były agent służb bezpieczeństwa NRD, gwiazda filmów dla dorosłych czy osoba powiązana ze skrajnie prawicowymi organizacjami znalazły się wśród deputowanych AfD po wyborach w Saksonii-Anhalcie. Sprawę opisuje brytyjski dziennik "The Guardian".

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Politycy AfD na tle wyników wyborów w Saksonii-Anhalcie, w tle widoczne flagi Niemiec.
AfD zwyciężyło wybory w Saksonii-AnhaltSean GallupGetty Images

W skrócie

  • Wśród nowych deputowanych AfD w Saksonii-Anhalcie znalazły się osoby o kontrowersyjnej przeszłości, takie jak były agent służb bezpieczeństwa NRD i aktor filmów dla dorosłych.
  • Niektórzy z wybranych parlamentarzystów tej partii byli powiązani ze zdelegalizowanymi, skrajnie prawicowymi organizacjami oraz są objęci postępowaniami karnymi.
  • AfD zdobyła 43,8 procent głosów w wyborach w Saksonii-Anhalcie i wyraźnie zwyciężyła, lecz nie uzyskała samodzielnej większości.
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Do parlamentu w Saksonii-Anhalcie dostało się w sumie 39 parlamentarzystów reprezentujących skrajnie prawicową partię AfD, która wygrała niedawne wybory lokalne w tym landtagu. Wśród osób, które będą reprezentować partię, znalazło się wiele osób, których przeszłość może budzić kontrowersje.

Jeden z mężczyzn to były aktor filmów dla dorosłych. On sam wielokrotnie temu zaprzeczał, a nawet skierował w tej sprawie pozew do sądu przeciwko jednej z niemieckich gazet. Sąd jednak potwierdził, że mężczyzna występował w tego typu produkcjach.

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Ten sam przyszły deputowany AfD został również w przeszłości skazany za kradzież dużej ilości pościeli z hotelu oraz został wyrzucony z uniwersytetu w związku z oskarżeniem o podrobienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. On sam twierdzi jednak, że złożył od tej decyzji odwołanie, po której został ponownie przyjęty na uczelnię.

Saksonia-Anhalt. Wśród posłów AfD są byli przestępcy i agenci służb bezpieczeństwa NRD

Inny z przyszłych posłów AfD to 78-letni mężczyzna, który przyznał się, że w przeszłości był funkcjonariuszem Stasi - Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. W ramach pracy zajmował się obywatelami Niemiec Wschodnich, którzy chcieli wyemigrować z kraju na stałe. Jego wybór spotkał się z krytyką działaczy na rzecz ofiar wschodnioniemieckiej dyktatury.

Niektórzy politycy AfD, którzy zostali wybrani w ostatnich wyborach, mają również powiązania ze skrajnie prawicowymi organizacjami. Dwóch z nich działało w grupie Artgemeinschaft - organizacji neopogańskiej, nacjonalistycznej i antysemickiej, która została zdelegalizowana. Wobec obu prowadzone jest obecnie postępowanie karne dotyczące zarzutu chęci przez nich kontynuowania działalności grupy. Młodszy z nich jest ponadto podejrzany o nielegalne posiadanie broni.

Inni członkowie partii mieli natomiast działać w ramach również zdelegalizowanej w 2009 roku neonazistowskiej grupy Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie - ujawniła niemiecka stacja telewizyjna ZDF.

Wśród przyszłych posłów mają znajdować się również osoby mające powiązania z Kremlem oraz amerykańskim ruchem MAGA.

Skrajnie prawicowa AfD zdecydowanie zwyciężyła 6 sierpnia w wyborach w Saksonii-Anhalcie na wschodzie Niemiec, uzyskując 43,8 proc. głosów. Partii nie udało się jednak zdobyć samodzielnej większości.

Źródło: "The Guardian"

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