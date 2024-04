Możliwy zakaz TikToka. Izba Kongresu USA przegłosowała ustawę

"Amerykańscy urzędnicy wyrazili zaniepokojenie popularnością chińskiej platformy mediów społecznościowych wśród młodych ludzi, twierdząc, że jest ona podporządkowana Pekinowi i służy do szerzenia propagandy. Twierdzeniom tym zaprzecza ByteDance" - opisuje AFP.

Jak argumentowali wcześniej amerykańscy ustawodawcy, w Chinach praktycznie nie istnieje granica pomiędzy biznesem a władzami , które mogą posługiwać się aplikacją do pozyskiwania wrażliwych danych użytkowników z USA czy manipulować algorytmami, a także potencjalnie prowadzić inwigilację urządzeń, na których program został zainstalowany.

Z kolei Chiny podkreślały dotąd, że USA nigdy nie znalazły dowodów na to, że TikTok zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych, a mimo to amerykańscy urzędnicy nie przestają go ograniczać. - Ostatecznie Stany Zjednoczone zaszkodzą tylko sobie - mówił rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin.