Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Możliwa prowokacja wobec Polski, media ostrzegają. "Gromadzą drony"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Rosjanie mogą przechwytywać ukraińskie bezzałogowce dalekiego zasięgu, aby następnie wykorzystać je do operacji pod fałszywą flagą - donoszą ukraińskie media. "Mogę z całą pewnością powiedzieć, że przeciwnik zbiera nasze ocalałe drony, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji" - przekazał doradca ukraińskiego prezydenta. Celem tych działań mogłaby być m.in. Polska.

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Żołnierz w mundurze trzyma dużego drona nad głową
Media: Rosja może wykorzystywać ukraińskie drony do operacji pod fałszywą flagąDMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTO AFP

W skrócie

  • Media ukraińskie informują, że Federacja Rosyjska może wykorzystywać przechwycone ukraińskie drony dalekiego w celu przeprowadzenia prowokacji wobec NATO.
  • Doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow stwierdził, że Rosja zbiera, naprawia i przygotowuje ukraińskie drony do prowokacyjnych działań.
  • Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegali przed możliwymi operacjami pod fałszywą flagą z użyciem tych dronów.
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Doniesienia o możliwej prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej obiegają ukraińskie media. Portal Militarnyj przekazał, że do tego celu Moskwa prawdopodobnie zaczęła wykorzystywać przechwycone ukraińskie drony dalekiego zasięgu.

Swoje doniesienia opierają na zdjęciach z bezzałogowca, które opublikował w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow ps. "Flash".

Rosjanie przechwytują ukraińskie drony. Media: Wykorzystują je do prowokacji

Jak czytamy, konstrukcja maszyn odpowiada tym dronom, jakie produkuje strona ukraińska. "Mogę z całą pewnością powiedzieć, że przeciwnik zbiera nasze ocalałe drony, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji" - powiadomił w sieci "Flash".

"Czy naprawdę ktoś uważa, że tajemnicze bezzałogowe statki powietrzne nad Europą to były (i będą) 'Supercamy' i 'Orły' z gwiazdami na skrzydłach?" - pytał dalej doradca Wołodymyra Zełenskiego, nawiązując do modeli rosyjskich maszyn.

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"Flash" podkreślił, że społeczność międzynarodowa musi zrozumieć, że właśnie tak wygląda współczesna wojna hybrydowa.

Portal Militarnyj dodał w tym kontekście incydenty do jakich dochodzi w Rumunii, czy do zdarzenia, jakie miało miejsce w Polsce kilka dni temu. Tam, w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie rozbiła się rosyjska rakieta Ch-101, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej w ziemi.

Operacje pod fałszywą flagą. Rosja może wykorzystać ukraińskie drony

Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji przestrzegał jeszcze początkiem lipca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił wówczas, że Moskwa "przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich" i - jego zdaniem - może ich używać jako "elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę".

Ponadto szef MON przekazał też, że odpowiednie służby stale udaremniają akcje sabotażowe na terytorium naszego kraju.

O możliwych operacjach pod fałszywą flagą mówił również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak stwierdził, podejrzewa się, że Kreml "planuje przygotować ukraińskie drony i wykorzystać je do ataku na państwo NATO albo Rosję, a następnie odpowiedzieć na taki atak".

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