Media podały w poniedziałek, że ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były szef ukraińskiego MSZ Wadym Prystajko w rozmowie z BBC nie wykluczył, że jego kraj może zrezygnować z ambicji wejścia do NATO, by uniknąć wojny z Rosją.

- Możemy - szczególnie będąc traktowanym w ten sposób, szantażowanym i popychanym do tego - oświadczył Wadym Prystajko, pytany o to, czy Kijów może zmienić swoje stanowisko względem członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Rzecznik prezydenta dementuje: Aspiracje pozostają dla Ukrainy priorytetem

- Aspiracje wejścia do NATO i do UE pozostają dla Ukrainy priorytetem - oświadczył w poniedziałek rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Serhij Nykyforow. Zaznaczył, że euroatlantyckie ambicje są zapisane w ukraińskiej konstytucji.



Jak pisze Reuters, rzecznik prezydenta Zełenskiego podkreślił, że Prystajko powinien mieć możliwość wyjaśnienia, co miał na myśli, mówiąc o członkostwie Ukrainy w NATO.

Kilka godzin później Wadym Prystajko wycofał się ze swoich słów. Zapewnił, że Kijów nie zamierza rewidować swojego stanowiska wobec dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.





Brytyjski wiceminister obrony: Popieramy każdą decyzję Ukrainy w kwestii NATO

Wielka Brytania poprze każdą decyzję Ukrainy w sprawie jej ambicji wstąpienia do NATO - powiedział brytyjski wiceminister obrony James Heappey. Ukraina - Rosja Ukraina: Oligarchowie opuszczają kraj prywatnymi samolotami

- Jeśli Ukraina zdecyduje się zaoferować, że nie zostanie członkiem NATO, popieramy to - decyzja należy do Ukraińców. Podobnie, jeśli Ukraina chciałaby zastrzec swoje stanowisko i powiedzieć, że w przyszłości może chcieć wstąpić do NATO, również byśmy to poparli, ponieważ tym jest suwerenność i to właśnie popieramy - powiedział Heappey w stacji Sky News, zapytany o wypowiedź ukraińskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii Wadyma Prystajki, który zasugerował, że jego kraj mógłby zrezygnować z wejścia do NATO, by uniknąć rosyjskiej inwazji.

Rozmowy prezydentów USA i Rosji nie przyniosły przełomu

W sobotę Biden rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według Białego Domu nie przyniosła ona przełomu, a ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę w nadchodzących dniach pozostaje znaczące.



W ostatnich dniach zarówno USA, jak i Rosja częściowo ewakuowały swoje ambasady w Kijowie. Z kraju wycofywani są też pełniący tam misje szkoleniowe żołnierze USA i Wielkiej Brytanii.