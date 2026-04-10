"Możemy uniknąć wojny". Pierwsze takie spotkanie w Pekinie od dekady

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Prezydent Chin Xi Jinping po raz pierwszy od dekady spotkał się w Pekinie z liderką głównej partii opozycyjnej Tajwanu, Cheng Li-wun. - Zbliżenie naszych państw to nieunikniona część historii. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości - zapewniał polityk. Kraje nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych na najwyższym szczeblu od 2016 roku.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Chin Xi Jinping i liderka głównej partii opozycyjnej Tajwanu Cheng Li-wun na tle mapy Tajwanu.
Chiny i Tajwan. Xi Jinping spotkał się z Cheng Li-wun w Pekinie

W skrócie

  • Prezydent Chin Xi Jinping spotkał się z liderką tajwańskiej partii Kuomintang, Cheng Li-wun, co było pierwszym takim spotkaniem od dekady.
  • Podczas spotkania Xi oraz Cheng podkreślili sprzeciw wobec niepodległości Tajwanu, uznając to za sposób na uniknięcie wojny.
  • Rozmowy odbyły się w realiach napiętych relacji między Chinami a Tajwanem i na miesiąc przed planowaną wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie.
Prezydent Chin Xi Jinping spotkał się w piątek z liderką Kuomintang, największej opozycyjnej partii Tajwanu, Cheng Li-wun. Kuomintang to najliczniejsze ugrupowanie w tajwańskim parlamencie.

Piątkowa wizyta to pierwsze spotkanie na tym szczeblu w ciągu ostatniej dekady. Pekin zerwał oficjalne stosunki dyplomatyczne na najwyższym stopniu z Tajpej, kiedy w 2016 wybory prezydenckie wygrała Tsai Ing-wen, zdecydowanie odrzucająca twierdzenia, że Tajwan powinien stanowić część Chin kontynentalnych.

Chiny i Tajwan. Xi Jinping spotkał się z Cheng Li-wun w Pekinie

Jak donosi agencja AFP, w trakcie spotkania Xi podkreślił, że "ogólna tendencja zbliżania się, zacieśniania więzi i jednoczenia się rodaków po obu stronach Cieśniny nie ulegnie zmianie". 

- To nieunikniona część historii. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości - zapewnił przywódca Chin.

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Polityk podkreślił także, że Pekin jest gotowy do zacieśnienia współpracy z niektórymi tajwańskimi ugrupowaniami, w tym Kuomintangiem, opierając się na "wspólnym politycznym fundamencie, jakim jest sprzeciw wobec niepodległości".

W podobnym duchu wypowiedziała się także Cheng, której środowisko polityczne popiera zbliżenie z Chinami. - Sprzeciwiając się niepodległości Tajwanu, możemy uniknąć wojny - argumentowała.

Pierwsze takie spotkanie od dekady. "Wyjść poza polityczną konfrontacje"

Tajwańska polityczka zapewniła także, że w ten sposób "uda się wyjść poza polityczną konfrontacje" i sprawić, że "cieśnina Tajwańska przestanie być zarzewiem konfliktu".

Relacje między Tajwanem a Chinami są napięte od lat. Pekin chce przejąć kontrolę nad wyspą, nie wykluczając użycia w tym celu siły militarnej. Chińskie władze niemal codziennie wysyłają w pobliże wyspy myśliwce i okręty wojenne, a także regularnie przeprowadzają zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe.

Do spotkania doszło w momencie, w którym rząd prezydenta Tajwanu Laego Ching-te próbuje przekonać parlament do zwiększenia wydatków na obronę o 40 miliardów dolarów, a także na miesiąc przed planowaną wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie.

Źródło: AFP

Joanna Mazur
