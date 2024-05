W związku z tym naukowcy zdecydowali się podnieść poziom alarmu wulkanicznego z 0 do 1 .

Wulkan Taupo. Erupcja możliwa w każdej chwili

Wulkan Taupo ostatni raz eksplodował niemal 1800 lat temu, kiedy to około 200 roku p.n.e. wyrzucił do atmosfery ponad 100 kilometrów sześciennych popiołów .

Wulkan Taupo wybuchnie? Już raz pokazał moc

Jak zauważa GeoNet to pierwszy raz gdy poziom alarmowy dla tego wulkanu został podniesiony do 1 stopnia. Jednak nie po raz pierwszy na tym obszarze dochodzi do wstrząsów.