W skrócie Bill Gates ostrzega, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może stać się poważnym zagrożeniem dla świata, jeśli narzędzia AI trafią w nieodpowiednie ręce.

Według Jacoba Coxona, byłego pracownika Anthropic, firmy rozwijające sztuczną inteligencję nie działają odpowiedzialnie, choć mają przekonanie, że AI może doprowadzić do wyginięcia całej ludzkości do końca dekady.

Donald Trump uważa, że osoby ostrzegające przed AI się mylą, a zwycięstwo w wyścigu o najlepszą sztuczną inteligencję przyniesie przewagę we wszystkim.

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W wywiadzie udzielonym NBC News Bill Gates nie krył, że samoregulacje zapowiedziane przez dyrektorów generalnych największych amerykańskich przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją, mogą okazać się niewystarczające, by zapobiec zagrożeniom spowodowanym przez dynamiczny rozwój technologii.

- Potrzebne są organy ścigania i politycy, by włączyć się do dyskusji o tym, jak wyglądają zabezpieczenia i nadzór - przekonywał.

Bill Gates apeluje do Amerykanów. Ostrzega przed dynamicznym rozwojem AI

Gates zaapelował do obywateli Stanów Zjednoczonych o to, by nie lekceważyli ryzyka, że narzędzia AI zostaną wykorzystane przez niewłaściwe podmioty celem wyrządzenia szkód na wielką skalę.

- AI jest z pewnością wystarczająco potężna, by doprowadzić do wydarzeń, które spowodują miliard śmierci - ocenił miliarder.

Jak dodał, nigdy dotąd nie było tak potężnej broni jak połączenie "osób o złych intencjach i najnowszych narzędzi AI".

Były pracownik Anthropic ujawnia: Twórcy AI wiedzą, że może ona nas zabić

Publiczną dyskusję na temat niebezpieczeństw związanych z dynamicznym rozwojem AI wzmogły oświadczenia Jacoba Coxona - byłego pracownika jednej z dwóch największych firm zajmujących się tą technologią, Anthropic.

Sygnalista wskazywał, że żadne z przedsiębiorstw rozwijających technologie nie postępuje odpowiedzialnie. "Kierują się prosto do samodoskonalącej się superinteligencji i ryzykują nasze życie" - przekonywał.

"Ludzie tworzący AI szczerze wierzą, że może ona nas wszystkich zabić do końca dekady" - stwierdził.

Giganci AI godzą się na zwolnienie tempa rozwoju AI, a Trump dopinguje: Kto wygra AI, wygra wszystko

Po wypowiedziach Coxona, dyrektorzy generalni Anthropic i OpenAI poinformowali, że zgodzili się, że rozwój sztucznej inteligencji powinien pilnie zwolnić. Z opiniami tymi nie zgadza się jednak Donald Trump.

Podczas wtorkowego wystąpienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ amerykański prezydent zapewniał, że o niebezpieczeństwach związanych z rozwojem AI informują osoby, które - błędnie w jego mniemaniu - wskazywały na zagrożenia dotyczące globalnego ocieplenia.

- To ci sami ludzie, którzy mówią teraz, że sztuczna inteligencja zabije nas wszystkich, że roboty nas zaatakują, i że wszystko zakończy się totalną katastrofą - mówił.

Trump podsumował, że "kto wygra" wyścig o najlepiej rozwiniętą sztuczną inteligencję, wygra wszystko.

Źródło: NBC News, Euronews



