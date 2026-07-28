W skrócie Budowa mostu drogowego nad rzeką Tumen zapewnia pierwsze lądowe połączenie pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreą Północną i jest niemal ukończona.

Most może być wykorzystywany jako korytarz logistyczny o charakterze wojskowym, umożliwiając transport trudniejszy do monitorowania satelitarnego w porównaniu z koleją.

Szacowany koszt przeprawy przekroczył 100 mln dolarów, a śledztwo wskazuje na jej użycie do przemieszczania północnokoreańskich żołnierzy i transportu rosyjskiej technologii.

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Most, który - jak pisze "The Guardian" - będzie pierwszym w historii połączeniem drogowym między Federacją Rosyjską a Koreą Północną, jest praktycznie ukończony. Działania te wywołują niepokój związany z zacieśnianiem relacji między sojusznikami. Dwa kraje wydają się być sobie coraz bliższe.

Przeprawa powstaje nad rzeką Tumen - między regionem Chasan na dalekim wschodzie Rosji, a dzielnicą Tumangang w Korei Północnej. Niemal obok przebiega most kolejowy.

Rosja i Korea Północna połączone mostem. Turystyka czy korytarz logistyczny?

Jak czytamy, początkowo most miał zostać otwarty 19 czerwca. Pjongjang na czas ukończył prace po swojej stronie, m.in. te związane z budową obiektów celnych i przeznaczonych na kwarantannę. Jednak strona rosyjska ma opóźnienie i nie wiadomo, kiedy przeprawa zostanie oficjalnie otwarta.

"Władze rosyjskie i północnokoreańskie nie ukrywają faktu realizacji projektu mostu, twierdząc, że ma on na celu rozszerzenie handlu i turystyki" - podaje "The Guardian". Czy rzeczywiście jest to jedyny cel przejścia granicznego?

Ze śledztwa przeprowadzonego przez ukraińską organizację praw człowieka Truth Hounds wynika, że "celem jest raczej stworzenie dyskretnego korytarza logistycznego o charakterze wojskowym".

Powodem wysunięcia takich wniosków był fakt, że korzystając z dróg - zamiast sieci kolejowych - łatwiej jest uniknąć monitoringu satelitarnego, jaki prowadzi Zachód, aby nadzorować działania obu krajów.

Chcą uniknąć monitoringu satelitarnego, stawiają na ciężarówki

Brytyjski dziennik zauważył, że oprócz trudności w całościowym monitorowaniu dróg, kolejnym plusem jest "załadunek i rozładunek ciężarówek, który może przebiegać znacznie szybciej" niż w przypadku wagonów kolejowych.

Kierownik badań w Truth Hounds, Nazar Myhun, przekazał, że rodzaj wagonu, jaki widać na zdjęciach satelitarnych, "dostarcza wielu informacji na temat ładunku, a niektóre kategorie towarów są przewożone w wagonach otwartych, co pozwala na ich identyfikację".

Inaczej jest w przypadku ciężarówek, które niemal zawsze wyglądają identycznie na zdjęciach.

Sojusz Rosji i Korei Północnej kwitnie

Ekonomiczne uzasadnienie budowy mostu, jakie konsekwentnie przedstawiają zarówno Federacja Rosyjska jak i Korea Północna, nie jest - zdaniem ukraińskiej organizacji - zbyt mocne.

"Szacuje się, że koszt budowy przejścia wyniósł ponad 100 mln dolarów, podczas gdy wartość handlu dwustronnego wyniosła w 2024 r. zaledwie 34 mln dolarów. Turystyka z Rosji do Korei Północnej pozostaje ściśle kontrolowana i ogranicza się głównie do wycieczek z przewodnikiem - w 2025 r. kraj ten odwiedziło około 10 tys. rosyjskich turystów" - czytamy.

Śledztwo wykazało, iż most łączący dwa państwa należy postrzegać raczej jako infrastrukturę służącą do przemieszczania północnokoreańskich żołnierzy, brygad budowlanych i oficerów wojskowych do Rosji. Co więcej, przeprawę należy traktować też jako korytarz do transportu rosyjskiej technologii i zasobów.

Most nad Tumen liczy około kilometra długości i siedem metrów szerokości. Przeprawa jest dwupasmowa i stanowi część 4,7-kilometrowego przejścia, które obejmuje drogi dojazdowe.

Z kolei zdjęcia satelitarne przedstawiają, że po stronie rosyjskiej powstaje m.in. lądowisko dla helikopterów. "The Guardian" przypomina, że budowa przeprawy ruszyła po tym, jak w czerwcu 2024 roku Rosja i Korea Północna podpisały układ o strategicznym partnerstwie. W ten sposób wzmocniły swoje relacje wojskowe, a Pjongjang dostarcza sojusznikowi nie tylko amunicję, ale i żołnierzy do walki w Ukrainie.

Źródło: "The Guardian"





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