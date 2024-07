Karol III udał się z wizytą do Pałacu Westminsterskiego, by wygłosić napisaną przez nowy rząd przemowę będącą manifestem planów brytyjskiego premiera Keira Starmera. W królewskim przemówieniu znalazła się zapowiedź wielu projektów ustaw, które Partia Pracy chce wprowadzić do obrad w najbliższym czasie.