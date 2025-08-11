W trakcie konferencji LANDEURO w niemieckim Wiesbaden, organizowanej przez Stowarzyszenia Armii USA, generał Christopher Donahue prezentował plany Sojuszu dotyczące m.in. obrony wschodniej flanki NATO.

Dowódca armii USA w Europie i Afryce, a także dowódca wojsk lądowych NATO przekonywał, że obwód królewiecki (ros. Kaliningrad - red.) jest ważnym elementem w strategii Sojuszu i jeśli zajdzie taka potrzeba to amerykańska armia, wraz z pomocą sojuszników, będzie zdolna "zetrzeć tę enklawę z powierzchni Ziemi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej".

- Już to zaplanowaliśmy i opracowaliśmy. Problem masy i impetu, jaki Rosja nam stwarza... opracowaliśmy zdolność, aby ten problem zatrzymać - stwierdził.

Rosja. Wiceszef MSZ reaguje na słowa amerykańskiego generała

O komentarz do słów generała Danohue'a poproszony został wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Riabkow. W rozmowie z państwową telewizją Rossija 1 zapewniał, że mieszkańcy obwodu mogą być pewni, że Rosja będzie gotowa na odpowiedź na potencjalne zagrożenia.

- Prowadzone są wszelkie działania dyplomatyczne, przekazywane są wszelkie sygnały. To nieodwołalna praktyka. Obwód kaliningradzki jest integralną częścią naszego kraju i w żadnym wypadku nie podlega dyskusjom w tym kontekście. Zapewnimy jego bezpieczeństwo wszelkimi niezbędnymi środkami - przekonywał.

To kolejna wypowiedź przedstawiciela moskiewskich władz odnosząca się do rzekomego zagrożenia bezpieczeństwa Królewca ze strony krajów NATO. Wcześniej w temacie wypowiadał się m.in. doradca Władimira Putina, przewodniczący Kolegium Marynarki Wojennej Nikołaj Patruszew.

Polityk w rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti twierdził, że wszelkie militarne ataki na region spotkają się z "natychmiastową i miażdżącą odpowiedzią, z użyciem wszelkich dostępnych sił i środków, zgodnie z doktryną wojskową".

