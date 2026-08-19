Moskwa wysłała wsparcie, okręty niedaleko Polski. Płynęły z krańców Rosji

W skrócie Rosja skierowała na Morze Bałtyckie niszczyciela Admirał Lewczenko i fregatę Admirał Kasatonow, które pochodzą z rejonu Arktyki.

Obecność tych okrętów ma związek z groźbami Władimira Putina dotyczącymi przechwytywania zachodnich statków w odpowiedzi na sankcje EU.

Wysłanie jednostek Floty Północnej może świadczyć o słabości Floty Bałtyckiej, niezdolnej do samodzielnej ochrony tzw. floty cieni.

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Rosyjskie okręty zauważono u wybrzeża Niemiec i Danii - w lipcu był to niszczyciel Admirał Lewczenko.

Niemiecki dziennik "Kieler Nachrichten" informował następnie o pojawieniu się drugiego okrętu - fregaty rakietowej Admirał Kasatonow. Tę zaobserwowano na Bałtyku 12 sierpnia.

Dwa rosyjskie okręty na Bałtyku. Pytania o cel Kremla

Właśnie 12 sierpnia Władimir Putin groził przechwytywaniem zachodnich statków w następstwie nałożonych sankcji na Rosję. Na ich mocy zezwolono państwom UE na konfiskatę i sprzedaż towarów z zatrzymanych jednostek podejrzewanych o przynależność do "floty cieni".

- Niedawno wymyślili, że będzie można przejmować nasze statki i sprzedawać zagrabiony z nich majątek. Ma się rozumieć, to nic innego jak piractwo i rozbój. I jeśli zacznie to być realizowane w praktyce, będziemy zmuszeni odpowiedzieć tym samym - oznajmił Putin.

W zachodnich mediach informowano, że Admirał Lewczenko i Admirał Kasatonow na Bałtyku to nic innego, jak sygnał kolejnej eskalacji ze strony Rosji.

Fregata i niszczyciel wysłane z Arktyki. Mają osłaniać "flotę cieni"

Jak zaznacza "Rz", wysłane na Morze Bałtyckie okręty stanowią część Floty Północnej, której główna baza znajduje się w Siewieromorsku.

Aby Admirał Kasatonow dopłynął do wybrzeża Danii 12 sierpnia, musiał wyruszyć z portu co najmniej tydzień wcześniej, zatem zanim Putin zapowiedział odwet za europejskie sankcje.

Mimo dominującego w dyskursie przekonania, że rosyjskie statki na Bałtyku stanowią pokaz siły, ich obecność może być wyrazem słabości Floty Bałtyckiej, która nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa jednostkom "floty cieni" - konkluduje dziennik.



