W skrócie Moskwa wprowadziła zakaz publikacji tekstów, zdjęć i filmów przedstawiających skutki ataków terrorystycznych.

Nowe rozporządzenie obejmuje także informacje o atakach dronów oraz innych działaniach zagrażających życiu, zdrowiu i infrastrukturze.

Za złamanie zakazu przewidziane są kary finansowe dla obywateli, urzędników i osób prawnych.

"Aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, Moskwa wprowadza ograniczenia w publikacji tekstów, zdjęć i filmów przedstawiających skutki ataków terrorystycznych, w tym skutki ataków dronów" - czytamy w komunikacie cytowanym przez agencję RIA.

Oficjalnym powodem, dla którego Moskiewska Komisja Antyterrorystyczna zdecydowała się na taki krok jest "zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych informacji".

Rosja. Nowe rozporządzenie w Moskwie, w tle ataki dronów z Ukrainy

Nowe rozporządzenie zakazuje agencjom rządowym, podległym im strukturom, mediom, służbom ratunkowym, innym organizacjom i obywatelom rozpowszechniania informacji atakach terrorystycznych w stolicy do czasu ich opublikowania przez oficjalne instytucje reprezentujące władze miejskie lub państwowe.

"Ograniczenia dotyczą również skutków ataków z użyciem bezzałogowych statków powietrznych i innej broni, działań zagrażających życiu i zdrowiu obywateli lub powodujących straty w mieniu, w tym infrastrukturze krytycznej" - dodano.

Za naruszenie zakazu Rosjanom będą groziły kary finansowe. Zwykły obywatel może być zmuszony zapłacić od trzech do pięciu tysięcy rubli (ok. 150-200 zł), urzędnicy między 30 a 50 tysięcy ( ok. 1500 - 2500 zł), a osoby prawne - od 50 tys. do 200 tys. rubli (ok. 2500 - 10 tys. zł).

Źródło: RIA

