W skrócie Premier Armenii Nikol Paszinian zrezygnował z udziału w szczycie OUBZ w Moskwie, wybierając zamiast tego udział w Konferencji Klimatycznej ONZ.

Rosyjskie MSZ poinformowało, że Armenia może zostać zawieszona w prawach członka OUBZ w związku z nieuregulowaniem zaległych składek finansowych.

Premier Nikol Paszinian oświadczył, że Armenia może złożyć oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

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Premier Armenii Nikol Paszinian nie weźmie udziału w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Moskwie 11 listopada, któremu będzie przewodniczył prezydent Rosji Władimir Putin - poinformowały władze. Według Melanii Harutjunian, rzeczniczki prasowej premiera, Paszinian uda się zamiast tego do Turcji na Konferencję Klimatyczną ONZ (COP31).

Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że podczas szczytu członkowie OUBZ mogą rozważyć wniosek o zawieszenie członkostwa Armenii lub pozbawienie jej prawa głosu. Jeśli taka decyzja zapadnie, pozostanie ona w mocy do czasu uregulowania przez Erywań zaległych składek, których nie uregulowała od ponad dwóch lat - zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Pankin.

W ubiegłym tygodniu Paszinian oświadczył z kolei, że Armenia "wyczerpała swoje zainteresowanie członkostwem w OUBZ", do którego należą również Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan i Uzbekistan. Premier zapowiedział również gotowość do ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. - Możemy złożyć oficjalny wniosek w 2027 lub 2028 roku - powiedział.

Armenia chce być bliżej UE. "Ochrona demokracji"

Armenia prowadzi obecnie rozmowy z Komisją Europejską na temat liberalizacji przepisów wizowych. Erywań ma nadzieję na zakończenie tego procesu w ciągu najbliższych trzech lat.

Dla Pasziniana członkostwo w UE jest strategicznym wyborem, który ma chronić demokrację w Armenii po rewolucji z 2018 r., która odsunęła od władzy prorosyjskich polityków.

- Unia Europejska jest jednym z kluczowych partnerów Republiki Armenii we wdrażaniu programu reform demokratycznych - powiedział w wywiadzie dla Euro News.

Armenia na kursie kolizyjnym z Rosją. Zawiesili członkostwo w OUBZ

Armenia zawiesiła swoje członkostwo w "rosyjskim NATO" już w lutym 2024 roku. Blok ten nie udzielił jej pomocy podczas konfliktu zbrojnego z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu. Paszinian nazwał wówczas tę organizację "sojuszem z bańki spekulacyjnej".

Relacje między Armenią a Rosją pogorszyły się wiosną tego roku z powodu zbliżenia Erywania z Unią Europejską. Od kwietnia, kiedy to Paszinian - w świetle kamer - powiedział Putinowi o demokracji i braku blokady internetu w jego krajue, Moskwa zaczęła nakładać ograniczenia na dostawy ormiańskich produktów. W maju z kolei Paszinian odmówił udziału w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa i oświadczył, że nie popiera Rosji w kwestii ukraińskiej.

W odpowiedzi Putin wezwał Armenię do określenia kursu swojej polityki zagranicznej w referendum. Powołał się na los Ukrainy, która "zapłaciła cenę za dążenie do integracji europejskiej".

Paszinian podkreślił, że przeprowadzanie referendum przed uzyskaniem przez kraj statusu kandydata do członkostwa w UE jest bezcelowe, ponieważ obywatele musieliby wybierać między Eurazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU) a alternatywą, która obecnie nie istnieje. Jednocześnie stwierdził, że Armenia nie uważa już Rosji za "partnera strategicznego" i nie potrzebuje rosyjskiej bazy wojskowej w Giumri.



