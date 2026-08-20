Moskwa na gorącej linii z europejską stolicą. Wznawiają współpracę

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Słowacja przygotowuje się do wznowienia prac międzyrządowej komisji współpracy z Rosją. Szef słowackiej dyplomacji Juraj Blanar omówił szczegóły z rosyjskim ministrem Walerijem Falkowem - politykiem, którego ukraińskie służby wiążą z deportacjami i rusyfikacją dzieci z okupowanych terenów. Rozmowa wywołała ostrą krytykę opozycji, m.in. ze względu na jej termin.

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Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar w czwartek online z rosyjskim ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Walerijem Falkowem
Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar rozmawiał w czwartek z rosyjskim ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Walerijem Falkowemmzv.skmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Słowacja przygotowuje się do przywrócenia prac komisji współpracy z Rosją po rozmowie szefów dyplomacji obu krajów.
  • Ustalono kwestie dotyczące organizacji posiedzenia komisji, które planowane jest na jesień 2026 roku, bez podania szczegółowego miejsca i terminu.
  • Opozycja skrytykowała rozmowę słowackiego i rosyjskiego ministra, zwracając uwagę na jej termin oraz działalność rosyjskiego partnera komisji.
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"Dzisiaj uzgodniliśmy ze stroną rosyjską kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem posiedzenia komisji, które planujemy na jesień bieżącego roku" - przekazał mediom Blanar.

Słowacja chce dalej współpracować z Rosją. W centrum rozmów energia

Szef słowackiej dyplomacji nie podał miejsca i terminu spotkania. Przypomniał natomiast, że jego kraj kontynuuje "politykę zagraniczną skierowaną na wszystkie strony świata oraz polegającą na utrzymywaniu dialogu ze wszystkimi krajami zainteresowanymi pragmatyczną współpracą".

Według niego Słowacja wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach i jest przekonana, że w poszukiwaniu pokojowego rozwiązania konieczne jest omówienie gwarancji bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych stron.

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Podstawowym tematem dyskusji były także kwestie stabilności energetycznej Republiki Słowackiej, w tym dostawy gazu, ropy i paliwa jądrowego, a także w kontekście powstrzymania przepływu ropy przez Ukrainę przez rurociąg "Przyjaźń", który jest ważną częścią infrastruktury energetycznej całego regionu.

W tym kontekście minister Juraj Blanár potwierdził, że rząd Republiki Słowackiej jest zainteresowany dalszą współpracą z Rosją w dziedzinie energii i przypomniał silne stanowisko Słowacji, która odrzuciła unijną propozycję ustawodawczą REPower.

Słowacja zacieśnia dialog z Rosją. Kontrowersyjny minister po drugiej stronie stołu

Komisja do spraw współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej ostatni raz zebrała się w 2021 roku. Jej reaktywację uzgodnił premier Robert Fico z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w 2025 r.

Według słowackich mediów jej kolejne posiedzenie nie naruszy europejskich antyrosyjskich sankcji. To samo nie musi dotyczyć późniejszych ustaleń.

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Rozmowę Blanar-Falkow skrytykowała opozycja. Podkreślono, że do rozmowy doszło w dniu, w którym rosyjski rakietowy i dronowy atak na Ukrainę spowodował kolejne ofiary śmiertelne. Zauważono też, że rozmowa odbyła się w przeddzień 58. rocznicy sowieckiej inwazji na Czechosłowację.

Portal aktuality.sk zwrócił uwagę, że partner Blanara w międzyrządowej komisji należy do szczególnie gorliwych zwolenników wojny na Ukrainie. Między innymi opowiedział się za wdrażaniem "wychowania patriotycznego" rosyjskiej młodzieży, jest także zwolennikiem służby wojskowej studentów. Ukraińskie służby uważają, że ma związek z deportacjami i rusyfikacją ukraińskich dzieci z terenów okupowanych.

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