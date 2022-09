Morskie manewry USA i Korei Południowej. To odpowiedź na próbę rakietową

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Jak przekazuje agencja Yonhap, Korea Południowa i USA rozpoczęły wspólne ćwiczenia morskie w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. To pierwsze takie działania od pięciu lat. W niedzielę Korea Północna wystrzeliła do morza rakietę balistyczną krótkiego zasięgu. Według południowokoreańskiego wojskowego, ćwiczenia mają na celu "poprawę zdolności do prowadzenia połączonych operacji marynarek wojennych obu krajów".

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / South Korea Defense Ministry/Associated Press/East News / East News