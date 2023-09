Policję wezwał właściciel domu w stolicy Rwandy Kigali, który stracił cierpliwość do lokatora . 34-latek bowiem od miesięcy nie płacił czynszu - przekazał portal BBC.

Funkcjonariusze, po rozmowie z najemcą, zdecydowali się na rozwiązanie siłowe. Mężczyzna stawił opór, gdy postanowiono go zatrzymać - przekazał jeden z policjantów rwandyjskiej gazecie The New Times.