Premier Mateusz Morawiecki przebywa w niedzielę z wizytą w Finlandii. W Helsinkach spotkał się z premier tego kraju Sanną Marin. Rozmowy dotyczyły m.in. wsparcia dla Ukrainy.

- Nasze kraje mogą leżeć po różnych stronach Morza Bałtyckiego, ale mówimy jednym głosem, jeśli chodzi o zagrożenia geopolityczne i o to, co się dzieje przy konflikcie Rosja-Ukraina - powiedział Morawiecki.

- Nasze kraje są przeciwko Rosji i to jest wielkie wyzwanie, któremu nie można sprostać w pojedynkę. Europa jest dzisiaj bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy wojna wdarła się na terytorium UE. Rosja otwiera nowe rozdziały okrucieństwa i zbrodni, atakując przedszkola, szpitale, atakując cywilów - mówił polski premier.

Morawiecki o wybuchu w Przewodowie: Rosja ponosi odpowiedzialność

Przypomniał, że 15 listopada Rosja przeprowadziła ogromny atak bombowy na Ukrainę. - Dwóch polskich obywateli zostało zamordowanych w tym ataku. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za to tragiczne wydarzenie - podkreślił Morawiecki. - Rosja testuje naszą cierpliwość, ale nie poddajemy się prowokacjom, zagrożeniu. Stajemy ramię w ramię z Ukrainą - dodał.

- Specjalne czasy wymagają specjalnych działań. Musimy pomagać bardziej Ukrainie - powiedział. - Chciałbym podkreślić jeden element, który nie został jeszcze wykorzystany i jest to potencjalna konfiskata aktywów rosyjskich, majątków Federacji Rosyjskiej i majtków oligarchów. Oni muszą poczuć ból tej wojny, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - stwierdził premier.

Uznał, że te majątki nie mogą zostać jedynie zamrożone, bo wówczas "zwiększają tylko swoją wartość". - Musimy sprawić, aby środki rosyjskie zostały przeznaczone na odbudowę Ukrainy - dodał. - Dzisiaj cały świat płaci za agresję Rosji, a to Rosja musi zapłacić za zbrodnie - podkreślił Morawiecki.

Morawiecki o premier Finlandii: Mówimy jednym głosem

- Rosja stanowi ogromne zagrożenie, musimy wprowadzać kolejne sankcje, choć nie są one obojętne dla naszych gospodarek. Musimy mówić jednym głosem. Sanna i ja mówmy jednym głosem - powiedział polski premier.

- Ukraina stoi sama w obliczu ogromnego wroga. Europa stoi za nimi. To jest walka Dawida z Goliatem. My jesteśmy gotowi poświęcić jeszcze więcej, by bronić Ukrainy, bo ona walczy o nasze bezpieczeństwo - mówił Morawiecki.