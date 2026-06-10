W skrócie W Ekwadorze w swoim domu znaleziono martwą Monikę Silvę, polską aktywistkę znaną z nagłaśniania przypadków korupcji.

Unia Europejska wezwała do przeprowadzenia szybkiego i przejrzystego śledztwa oraz podkreśliła konieczność ochrony działaczy i dziennikarzy w Ekwadorze.

Ekwadorski minister przekazał, że ciało miało ślad wiązania na szyi; śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok.

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"Unia Europejska wyraża głębokie zaniepokojenie śmiercią obywatelki Unii Europejskiej i działaczki antykorupcyjnej Moniki Silvy" - czytamy w oświadczeniu delegacji Unii Europejskiej w Ekwadorze, zamieszczonym na X.

Przedstawiciele UE w Ameryce Południowej przekazali kondolencje rodzinie i bliskim polskiej aktywistki. Jednocześnie "wezwali właściwe władze do przeprowadzenia szybkiego, wyczerpującego, niezależnego i przejrzystego śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i zapewnienia pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności".

Ekwador. Zmarła Monika Silva. Unia Europejska z apelem

"Unia Europejska ponownie podkreśla znaczenie ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, a także zapewnienia bezpiecznego środowiska dla funkcjonowania przestrzeni obywatelskiej w Ekwadorze" - czytamy w komunikacie.

"Prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie śmierci działaczki społecznej Moniki Silvy Koniuszek" - podała gazeta "El Universo". Kobietę znaleziono martwą w poniedziałek w jej domu w nadmorskim miasteczku Montanita, w prowincji Santa Elena.

Juan Rojas, komendant okręgu Santa Elena, wskazał, że ciało "miało ślady wiązania na szyi". Ekwadorski minister spraw wewnętrznych John Reimberg powiedział, że śledczy wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok i badań przeprowadzonych przez specjalistów medycyny sądowej.

Minister zaznaczył, że wstępne informacje pochodzą z ustaleń dokonanych w domu zmarłej oraz z wersji przedstawionej przez partnera Silvy. - Wszystkie znaki wskazują na prawdopodobne samobójstwo - powiedział w rozmowie z Radiem America.

Polska działaczka nie żyje. W Ekwadorze rozpoczęli śledztwo

Według "El Universo" na miejscu zbrodni znaleziono nóż i telefon komórkowy. Gazeta podaje również, że kilka godzin wcześniej partner Moniki Silvy otrzymał wiadomość, która zdaniem śledczych miała charakter "pożegnania".

Silva od ponad 10 lat mieszkała w Ekwadorze. Znana była z ujawniania przypadków korupcji, również w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Kilka miesięcy temu miała informować w mediach społecznościowych, że dostaje groźby śmierci.

Źródło: "El Universo", Radio America





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