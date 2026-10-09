Mongolia ma poważny problem z drapieżnikami. Premier reaguje

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mieszkańcy Mongolii nie są bezpieczni nawet w stolicy. Niedawno w liczącym ponad milion mieszkańców Ułan Bator niedźwiedź zaatakował dwoje mieszkańców w ich domu. Władze kraju organizują działania w całym kraju, zaleciły też szkołom i przedszkolom, żeby nie organizowały jesiennych wycieczek.

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Niedźwiedź brunatny w nocy ze środy na czwartek zaatakował w stolicy Mongolii. Premier kraju zalecił służbom działania
Niedźwiedź brunatny, zdjęcie ilustracyjne. Władze Mongolii wprowadzają szereg działań po śmiertelnym ataku zwierzęcia tego gatunku w stolicy krajuMAMY Sébastien / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFPAFP

W skrócie

  • W Ułan Bator niedźwiedź zaatakował dwie osoby w domu, co wywołało działania władz Mongolii.
  • Premier Mongolii polecił urzędom wdrożenie środków bezpieczeństwa i wysłanie patroli do obszarów zagrożonych niedźwiedziami.
  • Ministerstwo edukacji zaleciło szkołom i przedszkolom unikanie jesiennych wycieczek oraz ograniczenie wychodzenia dzieci na zewnątrz w rejonach lasów i gór.
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Nie milkną echa tragedii w stolicy Mongolii, Ułan Bator. Po tym jak niedźwiedź wtargnął do jednego z domów i zabił 40-letniego mężczyznę oraz ciężko ranił 55-letnią kobietę, wypowiedziały się władze kraju.

Premier Nyam-Osoryn Uchral złożył kondolencie rodzinie ofiary. Zobowiązał też urzędy do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wydano już pierwsze wytyczne w tej kwestii.

Atak w stolicy Mongolii. Dorosły niedźwiedź włamał się do domu

W nocy ze środy na czwartek niedźwiedź dostał się do jednego z domów w dzielnicy Bajandzürch w Ułan Bator. Zaatakował dwoje znajdujących się w środku osób. Kobiecie, mimo ciężkich obrażeń twarzy i tułowia, udało się uciec, jednak mężczyzna nie przeżył. Obecnie stan kobiety określany jest jako stabilny.

Niedźwiedź "został zlokalizowany i zneutralizowany niedaleko miejsca, w którym doszło do tragicznego incydentu" - przekazało ministerstwo środowiska. Według specjalistów wstępne obserwacje wskazują, że był to dorosły, sześcioletni samiec.

W piątek premier Mongolii nakazał podległym sobie urzędom, w tym ministerstwom środowiska i zmian klimatu oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych podjęcie "pilnych działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli".

Do wielu miejsc w kraju, w których zachodzi ryzyko kontaktu niedźwiedzi z ludźmi, premier nakazał wysłanie funkcjonariuszy służb mundurowych, strażników ochrony przyrody i myśliwych, którzy mają patrolować tereny uznane za niebezpieczne "24 godziny na dobę".

Ministerstwo edukacji wydało specjalne zalecenia mające chronić bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza w słabiej zaludnionych, górskich rejonach kraju.

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Jakub Wojciechowski

Wycieczek lepiej nie organizować. Przestrzegają przed spacerami

Kierujący mongolską oświatą zalecili, by w piątek szkoły i przedszkola unikały organizowania wycieczek i niepotrzebnego wychodzenia na dwór w okolicach zalesionych terenów i nieopodal gór.

"Z powodu obecności niedźwiedzi nieopodal zaludnionych terenów szkołom i przedszkolom zaleca się, żeby nie organizowały jesiennych grupowych wycieczek lub wyjść" - napisało Ministerstwo Edukacji w oświadczeniu.

W komunikacie napisano również, że nie należy zezwalać dzieciom na samotne wypady do lasu i w góry, a szczególnie trzeba unikać spacerów tam, gdzie wcześniej dostrzeżono niedźwiedzie.

W tym roku we wszystkich 11 prowincjach Mongolii odnotowano 754 spotkań z niedźwiedziami, w większości były to matki z młodymi. Było też ponad 30 przypadków ataku na bydło hodowlane i zwierzęta gospodarskie.

Do wielu ataków niedźwiedzi na ludzi dochodziło w ostatnich tygodniach w sąsiedniej Rosji. Tam w samym 2026 roku życie straciło z tego powodu co najmniej 27 osób.

Źródła: AFP, UBN

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