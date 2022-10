Monachium pójdzie w ślady Krakowa? Nie chce koncertu Watersa

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Władze niemieckiego Monachium mogą postąpić podobnie do Krakowa i nie dopuścić, by w ich mieście koncertował Roger Waters, współzałożyciel Pink Floyd. Muzyk jest zwolennikiem ruchu BDS, wzywającego do bojkotu Izraela i kwestionującego jego państwowość. Ponadto kontrowersje wzbudzają jego poglądy na temat wojny w Ukrainie. Do odwołania imprezy z udziałem Watersa wzywają m.in. komisarz ds. antysemityzmu Bawarii i burmistrz Monachium.

Zdjęcie Monachium, tak jak Kraków, może wpisać się na listę miast, które nie chcą, by na ich terenie koncertował Roger Waters / Polaris / East News