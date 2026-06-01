W skrócie Stany Zjednoczone opracowują nowe podejście do dronów i systemów bezzałogowych, nawiązując do doświadczeń Ukrainy i jej systemu zarządzania walką Delta.

W USA przeprowadzono hackathon Project Jailbreak, podczas którego firmy zbrojeniowe próbowały zintegrować systemy antydronowe, obrony powietrznej, przeciwrakietowej i drony.

Niektóre rozwiązania z hackathonu zostały już przekazane jednostkom wojskowym, a zapowiedziano dalsze inwestycje w technologie bezzałogowe.

Jak podaje "FT", w USA zorganizowano hackathon Project Jailbreak, w którym udział wzięły największe firmy zbrojeniowe, m.in. Anduril, Boeing, General Dynamics, L3Harris, Leidos, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, Perennial Autonomy i RTX.

Celem było połączenie systemów antydronowych, obrony powietrznej i przeciwrakietowej tak, aby "mówiły tym samym językiem".

"Moment olśnienia" w USA. Wszystko po obserwacji Ukrainy

Sekretarz armii USA Dan Driscoll przyznał, że impulsem do zmian była obserwacja ukraińskiego pola walki. "Moment olśnienia" miał nadejść, gdy zobaczył, jak Ukraina integruje drony, czujniki i broń w systemie Delta podczas ćwiczeń w Niemczech.

Jak podkreślił sekretarz, "Ukraińcy stali się tak walecznymi wojownikami".

"Uświadomiłem sobie: wszystko, co widziałem przez ostatnie 15-16 miesięcy, nie było wystarczająco zintegrowane, proste i skuteczne dla żołnierzy".

Problemy integracji w systemach wojskowych USA. Chodzi o drony

Kapitan Micah Mole z armii USA porównał dotychczasowe rozwiązania do chaotycznego systemu.

"To tak, jakby próbować dyrygować orkiestrą za pomocą Microsoft Teams, gdy każdy ma inne nuty". Z kolei Alex Miller, szef technologii w armii, wskazał, że żołnierze przez lata musieli ręcznie łączyć rozproszone systemy, co spowalniało podejmowanie decyzji w warunkach bojowych.

Część rozwiązań z hackathonu została już przekazana jednostkom, także tym na Bliskim Wschodzie. Miller zapowiedział, że kolejne systemy mają trafić do armii w ciągu 30 dni.

Równolegle USA deklarują dalsze inwestycje w technologie bezzałogowe. Jak podkreślił sekretarz obrony Pete Hegseth, " USA dużo nauczyły się od Ukrainy i sposobu, w jaki tam się działa", a celem jest osiągnięcie w tej dziedzinie pozycji światowego lidera.

Źródło: "Financial Times"





