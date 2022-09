Mołdawskie linie wznawiają loty do Rosji. "Dbamy o komfort klientów"

"Decyzja ta jest wynikiem niezliczonych próśb obywateli Mołdawii, którzy przebywają w Federacji Rosyjskiej i chcą wrócić do domu" - tłumaczą linie lotnicze we wstępie swojego oświadczenia. To jednak nie jedyny powód, dla którego, według przewoźnika, pojawiła się konieczność wznowienia lotów do Rosji.

Jak wyjaśniają, apelowali o to także pasażerowie, którzy chcą wykorzystać bilety zakupione jeszcze w okresie pandemii i po zawieszeniu lotów w lutym.

Air Moldova wyjaśnia, że to przekłada się na liczne niedogodności klientów. "Setki pasażerów borykają się obecnie z niewygodnymi przesiadkami, koniecznością ponownego zakupu biletów w wyższych cenach. Zwłaszcza w przypadku nagłych sytuacji związanych np. ze zdrowiem" - napisano.



"Szybkie i bezpieczne podróżowanie to kwestia absolutnie niezbędna" - podkreślono i po raz kolejny dodano, że wznowienie lotów z i do Rosji jest odpowiedzią na apele obywateli. Na koniec mołdawskie linie lotnicze zaznaczyły, że ich priorytetem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, dlatego w dalszym ciągu będą "dbały o ich komfort".



