W niedzielę na kiszyniowskim placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego odbyła się demonstracja poparcia integracji Mołdawii z Unią Europejską. Zgromadziła dziesiątki tysięcy osób.

"Cieszę się, że jest nas tak dużo i jesteśmy dzisiaj razem. Serdecznie witam tych z północy i południa. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy pochodzą z centrum Mołdawii" - mówiła podczas swojego wystąpienia prezydent Maia Sandu.

"Spójrzmy prawdzie w oczy - Mołdawianie to Europejczycy. Miejsce Mołdawii jest w Unii Europejskiej. To nie tylko moje zobowiązanie, mamy w tym poparcie Unii i tego domagają się mieszkańcy Republiki Mołdawii. Prosili o to za każdym razem, gdy wychodzili na ulice, by bronić swoich praw. Proszą o to teraz, kiedy znowu się zebraliśmy, by zadecydować o naszym losie" - mówiła dalej, cytowana przez portal Moldova Libera.

