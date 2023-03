Wcześniej w niedzielę policja oświadczyła, że rozbiła liczącą kilkadziesiąt osób siatkę bojówkarzy, powiązanych ze służbami specjalnymi Rosji. Poinformowała także o zatrzymaniu 54 osób w związku z demonstracją.

Reklama

Andrei Spinu, szef kancelarii prezydent Mai Sandu powiedział, że demonstracja była nieudaną próbą destabilizacji w kraju. - To, co odbyło się dzisiaj w centrum stolicy nie było protestem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że była to nieudana próba ze strony Rosji zdestabilizowania sytuacji w Mołdawii - oświadczył urzędnik. Jego wypowiedź przekazała niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta. Jewropa".

Zdjęcie Prorosyjskie protesty w Mołdawii / Aurel Obreja/Associated Press / East News

Internauci kpią: Trochę ich mało?

Choć w manifestacji uczestniczyło tysiące osób, to internauci zwrócili uwagę, że protestujących było zdecydowanie za mało, by wzniecić "rewolucję". Na nagraniu opublikowanym przez białoruski blog NEXTA, widać jak zwolennicy prorosyjskiej partii "mieszczą się" na jednym ze skrzyżowań. Poinformowano też o szybkim zakończeniu zgromadzenia.

"Trochę ich mało, co nie?", "za ruble można kupić coraz mniej czasu na protesty", "wszyscy opłaceni" - pisali komentujący na Twitterze.