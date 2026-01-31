Mołdawia pozbawiona prądu. Wszystko przez problemy w Ukrainie

W skrócie System energetyczny Mołdawii został awaryjnie wyłączony z powodu awarii linii z Ukrainy.

W Kiszyniowie i innych miejscowościach doszło do przerw w dostawie prądu i nie działała sygnalizacja świetlna.

Awaria objęła również Ukrainę, gdzie w Kijowie zatrzymało się metro.

Agencja Reutera poinformowała, że z oświadczenia mołdawskiego ministerstwa energii opublikowanego w aplikacji Telegram, wynika, że zakłócenia w ukraińskiej sieci elektroenergetycznej doprowadziły do spadku napięcia na jednej z linii energetycznych prowadzących do Mołdawii.

Resort dodał jednocześnie, że w niektórych miejscowościach przywrócono już dostawy prądu.

Mołdawia bez prądu. Awaria technologiczna linii z Ukrainy

Ion Ceban, burmistrz Kiszyniowa, poinformował na Telegramie, że w większości dzielnic miasta nie ma prądu. Inni urzędnicy dodali, że nie działa też sygnalizacja świetlna.

Do sprawy odniósł się również minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal. Cytowany przez Reutersa potwierdził, że wystąpiła awaria technologiczna na linii elektrycznej łączącej Ukrainę z Mołdawią i Rumunią.

Ze względu na trudną sytuację w niektórych częściach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu. Poinformowała o tym m.in. firma DTEK oraz lokalne władze.

"W nocy z 30 na 31 stycznia przez trudne warunki pogodowe w prawie całym obwodzie odeskim doszło do zerwania linii energetycznych z powodu ich oblodzenia" - powiadomiła rada miasta Odessa.

Bez dostaw prądu w godzinach porannych w sobotę pozostawało pięć rejonów obwodu odeskiego. W samej Odessie dostawy realizowane były wyłącznie dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Wojna w Ukrainie. W Kijowie przestało działać metro

Ponadto w Kijowie przestało działać metro. Awarie szybko usunięto, jednak władze kolei państwowych Ukrzaliznycia poinformowały pasażerów, że opóźnienia w ruchu pociągów mogą wynosić od 20 do 30 minut.

Władze poinformowały, że awaria sieci energetycznej doprowadziła także do czasowego wstrzymania dostaw wody do Kijowa.

Uszkodzenie sieci stanowi spore niebezpieczeństwo dla mieszkańców. W Kijowie w sobotę w południe temperatura powietrza wynosiła bowiem minus 11 stopni Celsjusza. Wiał zimny wiatr i padał mokry śnieg.

Denys Shmуhal dodał w aplikacji Telegram, że poza stolicą Ukrainy, co najmniej trzy obwody doświadczyły podobnych przerw w dostawach.

Ze wpisu ukraińskiego ministra energetyki wynika, że oczekuje się, iż prąd zostanie przywrócony w najbliższych godzinach.

Dodajmy, że wojska rosyjskie od wielu tygodni atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione elektryczności, ogrzewania i wody lub mają do nich ograniczony dostęp.

